THQ Nordic подтвердила дату выхода ремейка Destroy All Humans! 2 и прояснила ситуацию насчёт сетевой Clone Carnage

Вслед за недавней утечкой издательство THQ Nordic и студия-разработчик Black Forest Games подтвердили точную дату выхода ремейка экшена Destroy All Humans! 2 и сетевую игру Destroy All Humans! Clone Carnage.

Как стало известно, Destroy All Humans! 2 — Reprobed (название обновлённой версии) и правда поступит в продажу 30 августа текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Предзаказы пока стартовали только на консолях. Помимо стандартного издания ($40), к покупке предлагается издание Dressed to Skill ($55), в состав которого входит набор обликов и аддон Challenge Accepted (будет доступен в конце года).

События Destroy All Humans! 2 и её ремейка разворачиваются спустя 10 лет после финала первой части. Пользователям в роли Крипто-138 (клон протагониста предыдущей игры) предстоит отомстить КГБ за подрыв материнского корабля.

В переосмыслении второй части обещают созданную с нуля на движке Unreal Engine 4 графику, более продвинутую систему разрушения окружения, а также локальный кооперативный режим на двух человек.

Что касается Clone Carnage, то она оказалась самостоятельным многопользовательским ответвлением от серии. Проект уже доступен для игры предзаказавшим Reprobed и покупателям ($13) на PC, PS4 и Xbox One.

Clone Carnage предлагает сеять хаос в четырёх режимах («Буйство», «Армагеддон», «Гонка», «Похищение») на шести картах. Имеется поддержка до четырёх игроков и локального мультиплеера (режим разделённого экрана).