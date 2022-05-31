3DNews Новости Software PlayStation THQ Nordic подтвердила дату выхода ремей...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

THQ Nordic подтвердила дату выхода ремейка Destroy All Humans! 2 и прояснила ситуацию насчёт сетевой Clone Carnage

Вслед за недавней утечкой издательство THQ Nordic и студия-разработчик Black Forest Games подтвердили точную дату выхода ремейка экшена Destroy All Humans! 2 и сетевую игру Destroy All Humans! Clone Carnage.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

Как стало известно, Destroy All Humans! 2 — Reprobed (название обновлённой версии) и правда поступит в продажу 30 августа текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Предзаказы пока стартовали только на консолях. Помимо стандартного издания ($40), к покупке предлагается издание Dressed to Skill ($55), в состав которого входит набор обликов и аддон Challenge Accepted (будет доступен в конце года).

События Destroy All Humans! 2 и её ремейка разворачиваются спустя 10 лет после финала первой части. Пользователям в роли Крипто-138 (клон протагониста предыдущей игры) предстоит отомстить КГБ за подрыв материнского корабля.

В переосмыслении второй части обещают созданную с нуля на движке Unreal Engine 4 графику, более продвинутую систему разрушения окружения, а также локальный кооперативный режим на двух человек.

Что касается Clone Carnage, то она оказалась самостоятельным многопользовательским ответвлением от серии. Проект уже доступен для игры предзаказавшим Reprobed и покупателям ($13) на PC, PS4 и Xbox One.

Clone Carnage предлагает сеять хаос в четырёх режимах («Буйство», «Армагеддон», «Гонка», «Похищение») на шести картах. Имеется поддержка до четырёх игроков и локального мультиплеера (режим разделённого экрана).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой
Утечка: ремейк Destroy All Humans! 2 выйдет в августе и получит многопользовательское дополнение
Разработчик ремейка Destroy All Humans! 2 объяснил отказ от версий для старых консолей нежеланием команды идти на компромиссы
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II получит новую жизнь на Switch с вырезанным контентом
Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена
Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю Fallen Order — тизер-трейлер и первые подробности
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 68
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 27
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 12
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские производители оперативной памяти отстают от корейских конкурентов на 5 лет
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
Philips представила 27-дюймовые игровые мониторы Momentum — до 4K и до 240 Гц
THQ Nordic подтвердила дату выхода ремейка Destroy All Humans! 2 и прояснила ситуацию насчёт сетевой Clone Carnage 18 мин.
Улучшенный ремейк Romancing SaGa выйдет на современных платформах зимой 32 мин.
Дилогия мобильных головоломок с оптическими иллюзиями Monument Valley выйдет на ПК уже 12 июля 3 ч.
SnowRunner получила седьмой сезон с гонками на грунтовой трассе и улучшения для PS5, Xbox Series X и S 3 ч.
«АВТОВАЗ» возьмёт на вооружение облачные технологии VK Cloud Solutions 4 ч.
Роскомнадзор отрицает информацию о замедлении трафика YouTube 4 ч.
Broadcom хочет отбить расходы на покупку VMware переводом продуктов на подписочную модель 5 ч.
Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт 5 ч.
Новое исследование показало предпочтения аудитории мобильных игр в России 5 ч.
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня 6 ч.
Corsair выпустила самую быструю оперативную память — Dominator Platinum RGB DDR5 с частотой 6600 МГц 45 мин.
Мировой рынок смарт-часов продолжает уверенно расти 3 ч.
Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр 4 ч.
Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11 4 ч.
Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022 5 ч.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 5 ч.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 6 ч.
Qualcomm готова стать акционером Arm, если найдутся компаньоны 6 ч.
Британским автопроизводителям будет сложно полагаться на локальный выпуск батарей для электромобилей 7 ч.
Minisforum показала неттоп с чипом AMD Ryzen 9 6900HX и графикой Radeon RX 6650M 8 ч.