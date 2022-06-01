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Слухи: олдскульный боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge поступит в продажу до конца июня

Автор микроблога PlayStation Game Size сообщил об обнаружении в базе данных PlayStation точной даты выхода олдскульного боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Dotemu и Tribute Games.

Источник изображения: Dotemu

Источник изображения: Dotemu

Напомним, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge была представлена в марте 2021-го. Ориентировочные сроки выхода раскрыли в прошедшем апреле: игра ожидается к релизу летом текущего года.

Как стало известно, в базе данных PlayStation дата запуска Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge заявлена на 16 июня. Это число приходится на четверг (типичный день недели для выпуска небольших релизов), но вполне может быть заглушкой.

Источник изображения: Twitter (PlayStation Game Size)

Источник изображения: Twitter (PlayStation Game Size)

До 16 июня остаётся чуть больше двух недель, однако, как подметил PlayStation Game Size, Streets of Rage 4 (тоже от Dotemu) получила свою дату выхода за 13 дней до релиза. Возможно, игра станет частью ближайшего выпуска State of Play.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge создаётся для PC (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Обещают вдохновлённый мультсериалом 1987 года визуальный стиль, кооператив на четверых и «радикальный новый сюжетный режим».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: teenage mutant ninja turtles: shredder’s revenge, tribute games, dotemu, экшен
teenage mutant ninja turtles: shredder’s revenge, tribute games, dotemu, экшен
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