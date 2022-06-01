Слухи: олдскульный боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge поступит в продажу до конца июня

Автор микроблога PlayStation Game Size сообщил об обнаружении в базе данных PlayStation точной даты выхода олдскульного боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от Dotemu и Tribute Games.

Напомним, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge была представлена в марте 2021-го. Ориентировочные сроки выхода раскрыли в прошедшем апреле: игра ожидается к релизу летом текущего года.

Как стало известно, в базе данных PlayStation дата запуска Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge заявлена на 16 июня. Это число приходится на четверг (типичный день недели для выпуска небольших релизов), но вполне может быть заглушкой.

До 16 июня остаётся чуть больше двух недель, однако, как подметил PlayStation Game Size, Streets of Rage 4 (тоже от Dotemu) получила свою дату выхода за 13 дней до релиза. Возможно, игра станет частью ближайшего выпуска State of Play.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge создаётся для PC (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Обещают вдохновлённый мультсериалом 1987 года визуальный стиль, кооператив на четверых и «радикальный новый сюжетный режим».