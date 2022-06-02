Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями

Издательство Nacon и студия-разработчик NeocoreGames в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase объявили о скором расширении платформенной географии своего ролевого экшена Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr.

Как стало известно, до конца текущего года Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr поступит в продажу для PS5, Xbox Series X и S. В состав издания войдут все 25 уже выпущенных дополнений и расширений.

Обещают также поддержку 4K, более качественные текстуры, улучшенную физику (в том числе для разрушения окружения), кроссплатформенный мультиплеер (между консолями одного семейства) и поддержку особенностей контроллера DualSense.

Сообщается, что в издании Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr для консолей нынешнего поколения уже после релиза появится анонсированный в 2021 году класс инквизитора из подразделения Адепта Сороритас.

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr дебютировала в июне 2018-го на PC (Steam), а в августе того же года появилась на PS4 и Xbox One. Рейтинг проекта на сайте Metacritic составляет от 65 до 71 %.