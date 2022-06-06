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Компьютер месяца — июнь 2022 года

 
Робко, неспешно, с оглядкой рубрика возвращается к истокам — к сборкам с дискретной игровой графикой во всех категориях. Да, дефицит видеокарт в России и довольно высокие цены на комплектующие никуда не делись. Однако никуда не делась и потребность наших читателей в покупке новой компьютерной техники
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Напоминаем, что «Компьютер месяца» — это рубрика, в которой мы рассматриваем системные блоки, собранные исключительно из нового железа с гарантией из российских магазинов. Очередной выпуск выходит при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Компьютер месяца — июнь 2022 года

Компьютер месяца — июнь 2022 года

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

#Стартовая сборка

Входной билет в мир современных ААА-игр… В этой категории рассмотрены сборки с возможностью хоть как-то играть в разрешении Full HD хотя бы с использованием среднего качества графики. А еще удовлетворяющие этому требованию ПК блестяще справятся с играми 5-7-летней давности.

Стартовая сборка
Процессор AMD Ryzen 3 1200, 4 ядра, 3,1 (3,4) ГГц, 8 Мбайт L3, AM4, OEM 6 500 руб.
Intel Core i3-10105F, 4 ядра и 8 потоков, 3,7 (4,7), 6 Мбайт L3, LGA1200, BOX 9 000 руб.
Кулер Кулер для AMD
Пример:
• AMD Wraith Stealth
 500 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• GIGABYTE B450M DS3H		 4 000 руб.
Intel H510 Express
Пример:
• MSI H510M PRO-E		 4 500 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200
Пример:
• Kingston FURY KF432C16BBK2/16		 8 500 руб.
Видеокарта GeForce RTX 1650, 4 Гбайт GDDR6
или
Radeon RX 6500 XT, 4 Гбайт GDDR6		 24 000 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Crucial CT500P2SSD8		 5 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Eurocase MA02		 2 500 руб.
Блок питания Пример:
• Deepcool Nova DN500, 500 Вт		 3 000 руб.
Итого 54 000 руб. — AMD
56 500 руб. — Intel

В марте, апреле и мае стартовая сборка выглядела совсем иначе по сравнению с тем, что было в 2021 году и в начале этого года. Впервые в рамках «Компьютера месяца» был представлен вариант «игрового» системного блока без дискретной графики. Слово «игровой» неслучайно взято в кавычки: очевидно, что даже самая быстрая «встройка» не обеспечивает высокий фреймрейт в большинстве игр — причем даже далеко не самых современных. Та же Vega 8, используемая в некоторых чипах AMD, больше подходит для о-о-очень стареньких проектов, а также для мультиплеерных игр с использованием минимального качества графики. То есть стартовая сборка этой весны — это вариант для тех, кто хочет играть хоть во что-то хоть как-то.

К радикальным изменениям самой дешевой конфигурации «Компьютера месяца» меня подтолкнули всем известные события. В марте найти железо хотя бы по январским и февральским ценам было очень тяжело, а в определенный момент времени казалось, что страна вообще может остаться без компьютерных комплектующих на неопределенный срок. Сейчас же я смотрю в будущее с робким, но оптимизмом — потому что события последних лет наглядно показывают, в какое нестабильное время мы живем. Делать какие-либо прогнозы сейчас — все равно что упражняться в гадании на кофейной гуще.

И все же стоит признать: ближе к лету цены на многие комплектующие опустились даже ниже январских значений. Тогда, напомню, вариант с Ryzen 3 1200 и GeForce GTX 1650 обошелся бы вам в 59 000 рублей. Если же искать новое железо по самым низким ценам, то можно было сэкономить тысяч пять, думаю. Именно уменьшение стоимости сборки побудило меня вернуть в стартовую сборку вариант с дискретным ускорителем графики.

Выбор, правда, оказывается невелик: из доступных видеокарт в продаже есть только GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400. Последняя в списке модель за месяц заметно подешевела — за версию MSI Radeon RX 6400 AERO ITX просят от 21 000 рублей. Однако интерес эта карта представляет только при использовании платформы, поддерживающей стандарт PCI Express 4.0. В противном случае из-за ограничений шины FPS в играх оказывается заметно ниже того, на что способен GPU видеокарты. А так, в идеальных условиях использования, Radeon RX 6400 равна GeForce GTX 1650 в играх в разрешении Full HD.

Интересно, что между GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT тоже можно поставить знак равенства, но если эти видеокарты используются в платформах с PCI Express 3.0. А вот при использовании более быстрой экспресс-шины видеокарта AMD оказывается в среднем на 14 % быстрее. Большое сравнение сборок с этими видеокартами мы проводили в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: новый игровой ПК в 2022 году — что ты такое?».

В таком противостоянии многое, конечно же, решает цена. Так, самые недорогие версии Radeon RX 6500 XT в крупных московских магазинах стоят 23-25 тысяч рублей, средняя цена — 26 тысяч. За дешевые GeForce GTX 1650 просят 22-23 тысячи рублей и 25 000 в среднем. В сборку с Core i3-10100F или Core i3-10105F, как я считаю, надо брать более доступную модель. В «Икскоме» в июне меньше стоит Radeon RX 6500 XT — она и указана в таблице. В магазине же вашего города может наблюдаться обратная ситуация.

Вот еще один наглядный пример, почему иногда очень тяжело собрать системный блок в одном магазине. В июне по какой-то неизвестной мне причине в «Икскоме» наблюдается настоящий дефицит оперативной памяти. Модулей, подходящих для стартовой сборки, очень и очень мало в продаже. А за комплект Kingston FURY KF432C16BBK2/16 просят 8 500 рублей с учетом небольшого округления. В других магазинах набор DDR4-3200 CL16 можно взять за 6-7 тысяч рублей.

Скоро в продаже появится GeForce GTX 1630 — релиз адаптера состоится 15 июня. Откровений ждать изначально не стоило: адаптер медленный и может предложить пользователю FPS на уровне показателей старушки GeForce GTX 1050 Ti, выпущенной в октябре 2016 года. Установка в стартовую сборку GeForce GTX 1630 лишит предложенные конфигурации главного — хоть каких-либо надежд запустить современные игры со средним качеством графики.

И Radeon RX 6400, и GeForce GTX 1630 своего покупателя — ворчи, не ворчи — найдут. Были времена, когда я всерьез был уверен, что GeForce GTX 1650 никогда не появится в «Компьютере месяца». К тому же дефицит видеокарт на российском рынке не закончился. Даже в крупных компьютерных магазинах модели категории Low- и Middle-End в рамках одной серии продаются в количестве одной-двух штук и очень редко — больше. А вот каких-нибудь Radeon RX 6900 XT полным-полно на прилавках. Видимо, желающих покупать карты за 100+ тысяч рублей оказывается не очень-то и много. Полагаю, те, кто мог купить себе игровой ускоритель по такой цене, давно уже это сделали даже в эпоху майнинг-бума. Плюс не стоит забывать рынок компьютерной «вторички».

А пока констатируем, что платформы и процессоры в стартовой сборке не изменились. Речь по-прежнему идет о 4-ядерных Ryzen 3 1200 и Core i3-10105F, поскольку в обоих случаях переход на более высокий уровень обойдется нам в копеечку. В случае с платформой AM4 ближайшим интересным вариантом видится Ryzen 5 3600 (16 000 руб.) — между ним и Ryzen 3 1200, во-первых, пролегает целая пропасть в почти десять тысяч, а во-вторых, находится целая россыпь абсолютно неинтересных 4-ядерников AMD. Те же 6-ядерные модели Zen и Zen+ попросту исчезли из продажи. В случае с платформой Intel, если хочется чего-то помощнее, лучше вложиться в покупку 4-ядерного Core i3-12100F, который потребует лишние 6 000 рублей с карты, не считая затрат на более дорогую материнскую плату.

И последнее для стартовой сборки на сегодня: если вдруг возвращение в базовую сборку «Компьютера месяца» варианта с дискретной видеокартой вас оскорбило, то рекомендую собрать систему на базе Ryzen 5 5600G. Причем обозначенный 6-ядерник лучше заказать на AliExpress — на момент написания статьи его можно было купить с бесплатной доставкой за 14 000 рублей (в «Икскоме» этот чип стоит 18,5 тысячи). О том, какое железо лучше покупать на «Алике», я рассказывал в прошлом выпуске КМ. И в тысячный раз напомню: в рубрике мы рассматриваем системные блоки, собранные исключительно из новых комплектующих с гарантией, продаваемых в российских магазинах и в «Икскоме» в частности. Однако это совершенно не значит, что не надо искать технику в других точках, а сборки, указанные в таблицах, в любом случае служат наглядным ориентиром.

#Базовая сборка

Сборки, подходящие для современных ААА-игр в разрешении Full HD с включением преимущественно высокого и максимального качества графики, но без использования трассировки лучей. В ряде случаев придется пользоваться DLSS или FSR 2.0. В то же время такие системы превосходно справляются с играми 3-летней давности.

Базовая сборка
Процессор AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 15 000 руб.
Intel Core i3-12100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,3 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1700, OEM 12 000 руб.
Кулер Небольшая башня
Пример:
• ID-Cooling SE-214-XT
 1 500 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• ASRock B450M PRO4 R2.0		 5 500 руб.
Intel H610
Пример:
• ASUS PRIME H610M-A D4-CSM		 7 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200
Пример:
• Kingston FURY KF432C16BBK2/16		 8 500 руб.
Видеокарта Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6 40 000 руб.
Накопитель SSD, 500-512 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Crucial CT500P2SSD8		 5 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Deepcool CC560		 4 000 руб.
Блок питания Пример:
• MSI MAG A650BN, 650 Вт		 5 000 руб.
Итого AMD — 84 500 руб.
Intel — 83 000 руб.

Базовая сборка в июне — предмет для самого большого спора в рамках рубрики. Потому что определиться с комплектующими здесь оказалось тяжелее всего, хотя результат мук выбора вы уже видите в таблице выше.

Сложнее всего — с платформой Intel. С одной стороны, есть LGA1700 и выбор между 4-ядерным Core i3-12100F и 6-ядерным Core i5-12400F. С другой стороны, все еще доступны в продаже 6-ядерные Core i5-10400F и Core i5-11400F. Естественно, в стоимость платформы включаются в том числе и траты на материнскую плату. Заглядываем в «Икском» и видим следующую картину:

  • Core i3-12100F + ASUS PRIME H610M-A D4-CSM — 21 500 рублей.
  • Core i3-12100F + ASUS PRIME B660M-K D4 — 24 000 рублей.
  • Core i3-12100F + GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 — 26 500 рублей.
  • Core i5-10400F + MSI B560M PRO-VDH — 22 500 рублей.
  • Core i5-11400F + MSI B560M PRO-VDH — 24 500 рублей.

Разница в цене между самой дешевой и дорогой связками составляет 5 000 рублей, и в обоих вариантах участвует Core i3-12100F. В случае с GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 мы тратим денежки на более функциональное устройство и потенциальную возможность со временем заменить 4-ядерник более быстрой моделью. Например, порадовать себя Core i5-12600K через годик-другой. Стоит ли тратить ради этого дополнительные средства? Будете ли вы вообще менять ЦП со временем? На эти вопросы каждый должен ответить сам.

Разница между сборками с Core i3-12100F и 6-ядерниками на базе устаревших микроархитектур составляет максимум 3 000 рублей. В статье «Обзор процессора Core i3-12100: стодолларовый Alder Lake» показано, что 4-ядерный Alder Lake опережает Core i5-10400F в играх с графикой GeForce RTX 3090 в среднем на 6 %, но не дает больше FPS в сравнении с Core i5-11400F. На стороне платформы Alder Lake — холодный процессор, невысокие требования к конвертеру питания системной платы и возможность обновить процессор до более быстрой модели (опять же при условии, что мы вложились в покупку материнской платы соответствующего класса) со временем. Для того чтобы сменить Core i5-10400F, скажем, на Core i7-11700, я рекомендую вложиться в плату класса GIGABYTE B560M AORUS PRO (11 500 рублей). Подробно про это было написано в октябрьском выпуске «Компьютера месяца» — он практически полностью посвящен выбору плат для платформ AM4 и LGA1200.

На мой взгляд, выбирая между LGA1700 и LGA1200, проще и выгоднее вложиться в вариант с Core i3-12100F. В июне в рамках базовой сборки я решил сэкономить, потому что 4-ядерник Intel спокойно справится с графикой класса GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600. Да, конфигурация с Core i5-12400F обойдется вам дороже на 4 000 рублей, если экономить на кулере и материнской плате. Если же не экономить, то придется выложить гораздо большую сумму. Так, купив ту же GIGABYTE B660 GAMING X DDR4, вы со временем без опаски установите в системный блок чип класса Core i5-12600K. Да и Core i7-12700, если речь идет о применении ПК только в играх, сюда подойдет.

На нашем сайте, кстати, вышел сравнительный обзор восьми материнских плат на базе чипсета B660. Результаты оказались интересными — мы видим, что протестированные устройства в ценовом диапазоне до 10 000 рублей (на момент написания статьи) не обеспечивают стабильную работу Core i5-12400F абсолютно во всех условиях. Из восьми плат выделю только две, которые мне по-настоящему понравились: ASRock B660M Steel Legend и MSI PRO B660M-A DDR4. К эти устройствам тоже есть вопросы, но они хотя бы тянут Core i5-12600K без каких-либо но. К сожалению, в «Икскоме» на момент написания статьи ни одной из перечисленных плат не продавалось.

Аналогичным образом мы поступаем и со сборкой AMD: берем материнку, достаточную для работы Ryzen 5 3600. В июне в качестве примера в таблице указана модель ASRock B450M PRO4 R2.0. Если же вы хотите со временем «воткнуть» сюда Ryzen 7 5700X, а может, даже Ryzen 9 5900, то придется потратиться на плату уровня ASUS TUF GAMING B450M-PRO II (8 000 руб.) или MSI B550-A PRO (10 000 руб.), чтобы раскрыть весь потенциал платформы. Сами видите: вложения в апгрейд платформы AM4 стоят меньше, чем в LGA1200 и LGA1700 — сенсации здесь, впрочем, никакой нет.

В июне ставка вновь делается на Radeon RX 6600. Стоимость самой доступной версии в серии, PowerColor RX 6600 Fighter, начинается в Москве от 40 000 рублей. Модификации GeForce RTX 3050 начального уровня стоят столько же. При таком раскладе, на мой взгляд, лучше вложиться в покупку «Радеона» — в играх эта видеокарта оказывается быстрее конкурента в среднем на 18 % без использования трассировки лучей. Ну а включать «лучи» с GeForce RTX 3050 — в большинстве случаев гиблое дело. Еще один плюс Radeon RX 6600 — поддержка новой версии технологии FidelityFX Super Resolution. FSR 2.0, по мнению экспертов, оказалась не хуже DLSS 2.0. Этот факт откровенно радует, ведь именно технологии апскейлинга увеличат жизненный цикл представленных сборок в будущем.

В базовой сборке AMD ставка сделана на Ryzen 5 3600 (15 500 рублей). Однако если вы оцените доступность других моделей AM4, то сами навесите на этот чип ярлык безальтернативного варианта. Смотрим цены в магазинах Москвы:

  • Ryzen 5 1600 — от 15 000 руб.
  • Ryzen 5 2600 — от 17 000 руб.
  • Ryzen 5 PRO 4650G — от 17 000 руб.
  • Ryzen 5 5600G — от 17 500 руб.
  • Ryzen 5 5600X — от 19 000 руб.
  • Ryzen 5 4500 — от 22 000 руб.
  • Ryzen 5 5500 — от 24 000 руб.
  • Ryzen 5 5600 — от 26 000 руб.

Занимательную картину мы наблюдаем, я вам скажу. Раритет вроде Ryzen 5 1600, продаваемый в двух с половиной магазинах Москвы, стоит чуть меньше Ryzen 5 3600. Новинки, такие как Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600, стоят больше Ryzen 5 5600X. К тому же только вышедшие в продажу процессоры AMD продаются в ограниченном числе магазинов Российской Федерации.

Обзор Ryzen 5 5500 был опубликован на нашем сайте в мае. Процессор показал вполне ожидаемые результаты: в ресурсоемких приложениях новый 6-ядерник «красных» опередил Ryzen 5 3600 в 10 случаях из 12, но стабильно уступал Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600G из-за меньшего объема L3-кеша и невысокой тактовой частоты. В играх же, в стенде с GeForce RTX 3090, Ryzen 5 5500 опередил Ryzen 5 3600 всего на 5 %, но на 2 и 17 % отстал от Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X соответственно.

Справедливо и то, что в базовой сборке рекомендуются гораздо менее производительные видеокарты. А это значит, что мы вправе сэкономить на ЦП, взяв Core i3-1200F для платформы LGA1700 и Ryzen 5 3600 для AM4. Уровень быстродействия представленных сборок в играх подробно разобран в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: новый игровой ПК в 2022 году — что ты такое?»

Для затравки добавлю, что тестовая лаборатория уже готовит цикл статей, посвященных процессорозависимости компьютеров в играх.

#Оптимальная сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Full HD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Оптимальная сборка
Процессор AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 18 500 руб.
Intel Core i5-12400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,5 (4,4) ГГц, 18 Мбайт L3, LGA1700, OEM 17 000 руб.
Кулер Небольшая башня
Пример:
• ID-Cooling SE-214-XT
 1 500 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• MSI B550-A PRO		 10 000 руб.
Intel B660
Пример:
• GIGABYTE B660M GAMING X DDR4		 12 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3600
Пример:
• Kingston FURY KF436C17BBK2/16		 9 500 руб.
Видеокарта GeForce RTX 3060, 12 Гбайт GDDR6 66 000 руб.
Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Western Digital WDS100T3B0C		 10 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Deepcool MATREXX 40 3FS		 5 000 руб.
Блок питания Пример:
• MSI MAG A650BN, 650 Вт		 5 000 руб.
Итого AMD — 126 000 руб.
Intel — 126 500 руб.

Довольно часто в комментариях к тому или иному выпуску задаются вопросы в стиле: а можно взять центральный процессор и материнскую плату из оптимальной сборки и использовать их в базовой сборке? Конечно, можно! Представленные в таблицах варианты — это всего лишь ориентир. К тому же переход от одной сборки к другой формально является постепенным апгрейдом системы в рамках одной платформы: в варианте Intel мы меняем Core i3 на Core i5, а в системе AMD на смену Ryzen 5 3600 приходит Ryzen 5 5600X. В оптимальной сборке оба системных блока составлены так, что со временем их можно улучшить, обновив процессоры, видеокарты и накопители.

Отдельно отмечу, что Ryzen 5 5600X серьезно подешевел за последний месяц. Если не ошибаюсь, то за 6-ядерник Zen 3 впервые просят меньше 20 тысяч рублей в московских розничных магазинах. На фоне этого события стоит отметить, что материнские платы на базе наборов логики 300-й серии получили официальную поддержку процессоров Ryzen 5000, включая недавно вышедшие новинки. Что ж, с учетом последних событий, похоже, у владельцев старых 4- и 6-ядерных «камней» поколений Zen и Zen+ появился отличный шанс для качественного апгрейда системы. Я бы им непременно воспользовался.

Впрочем, основным устройством в любом игровом ПК является видеокарта. В прошлые месяцы в пару к Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X предлагалась GeForce RTX 3060 — в начале июня стоимость моделей этой серии начинается с 55 500 рублей. При этом основными конкурентами кандидату от NVIDIA считаются Radeon RX 6600 XT и новенькая Radeon RX 6650 XT.

Выход так называемых рефреш-версий видеокарт AMD не стал сенсацией и каким-либо значимым событием. В продаже в московской рознице уже можно встретить не только RX 6650 XT, но и ускоренные версии Radeon RX 6950 XT и RX 6750 XT. Все три новинки получили чипы Navi с увеличенной тактовой частотой и более быструю память стандарта GDDR6, скорость передачи данных на контакт в которой увеличилась с 16 до 18 Гбит/с. Подобный заводской разгон со стороны «красных» привел к увеличению производительности на 5-8 % — таких значений можно добиться и самому, с обычными версиями Radeon RX 6000.

Многое в этом вопросе зависит от характеристик конкретных моделей, ведь никто не отменял дополнительный разгон со стороны производителей видеокарт. Так, в мае на нашем сайте вышел обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition — устройство примечательно не только наличием необслуживаемой СЖО с трехсекционным радиатором, но и заводским разгоном, превышающим показатели обычных версий Radeon RX 6950 XT.

В итоге, сравнивая ту же Radeon RX 6600 XT с Radeon RX 6650 XT, надо учитывать их стоимость, выбирая при прочих равных параметрах более доступную модель. Стоимость первой в московских магазинах начинается от 51 500 рублей — речь идет о версии GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT EAGLE. А вот за GIGABYTE AMD Radeon RX 6650 XT EAGLE просят уже 61 000 рублей. Новинка же!

Наши тесты показывают, что Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060 обладают одинаковым быстродействием в играх без трассировки лучей. Что интересно, обе видеокарты в последних играх обходят GeForce GTX 1080 Ti — флагмана семейства Pascal, которому в марте исполнилось пять лет. На момент анонса между этими видеокартами можно было поставить знак равенства. Сегодня же, например, в God of War в разрешении WQHD GeForce RTX 3060 опережает GeForce GTX 1080 Ti на заметные 16 %. В последний раз «тысяча восьмидесятая» рекомендовалась в максимальной сборке в октябре 2018 года. Примерно за 150 тысяч рублей вы могли собрать системный блок с Core i7-8700K, 32 Гбайт DDR4-3200, 512-Гбайт SSD и GeForce GTX 1080 Ti. Согласитесь, сейчас оптимальная сборка выглядит даже внушительнее той максимальной, хоть мы и используем далеко не самые быстрые комплектующие для массовых платформ AMD и Intel. Вот такой у нас технический прогресс.

В мае на нашем сайте вышла статья «Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока» — в ней мы рассмотрели рынок актуальных игровых ноутбуков. Оказалось, что в случае со стартовой, базовой и оптимальной сборкой вполне реально найти альтернативу в плане уровня производительности системы. Особенно с учетом того, что к любому десктопу требуется докупить сопутствующую периферию.

#Продвинутая сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении WQHD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Продвинутая сборка
Процессор AMD Ryzen 7 5800X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (4,7) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 29 000 руб.
Intel Core i5-12600K, 6+4 ядра и 16 потоков, 3,7 (4,9) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM 30 000 руб.
Кулер СЖО или башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling FROSTFLOW X 240 SNOW (1700)
 6 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• MSI MAG B550 TOMAHAWK		 14 000 руб.
Intel B660
Пример:
• ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4		 15 500 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600
Пример:
• Kingston FURY KF436C18BBK2/32		 17 500 руб.
Видеокарта GeForce RTX 3070, 8 Гбайт GDDR6
или
Radeon RX 6800, 16 Гбайт GDDR6		 90 000 руб.
Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Western Digital WDS100T3B0C		 10 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS		 6 000 руб.
Блок питания Пример:
• Be quiet! PURE POWER 11, 700 Вт		 7 500 руб.
Итого AMD — 180 500 руб.
Intel — 183 000 руб.

Переход от 6-ядерных Core i5 и Ryzen 5 к чипам с большим числом ядер дастся нам с заметным похудением кошелька. Старшие процессоры Intel и AMD стоят заметно больше младших моделей, а заодно повышаются требования и к другим комплектующим. Между Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X с недавних пор расположился Ryzen 7 5700X. На Западе этот чип уже вовсю продают, но в Москве он стоит неадекватно много и доступен лишь в паре магазинов. А вот между Core i5-12400(F) и Core i5-12600K расположилось на одну модель больше. В «Икскоме» продают:

  • Core i5-12400 (4 ГГц при загрузке всех P-ядер) за 18 500 рублей.
  • Core i5-12500 (4,2 ГГц) за 25 000 рублей.
  • Core i5-12600 (4,4 ГГц) за 26 500 рублей.
  • Core i5-12600K (4,5 ГГц) за 32 000 рублей.

Как видите, за прибавку в 200 МГц в конце весны 2022 года придется заплатить 8 000 рублей, а за 400 мегагерц — и вовсе 9 500 рублей. Многовато переплачиваем, как мне кажется. Так что, выбирая ЦП для игрового ПК на базе платформы LGA1700, лучше либо остаться на Core i5-12400F, либо все же раскошелиться на покупку Core i5-12600K, у которого совсем другой набор ядер.

Даже больше скажу: в «Икскоме» на момент написания статьи за 35 000 рублей можно было взять 12-ядерный Core i7-12700F — покупка этого чипа навсегда отметет разговоры об апгрейде сборки в будущем. И в такой конфигурации плата на базе чипсета B660 смотрится вполне гармонично. Так что перед покупкой подумать однозначно есть о чем, хотя в июне в таблице указан 10-ядерник Alder Lake. При наличии разблокированного множителя в таблице все равно выбрана плата B660.

Закрывая тему выбора центрального процессора для продвинутой сборки, отметим, что в продаже появился и Ryzen 7 5800X3D — в июне его можно купить за 62 000 рублей. Новый 8-ядерник AMD примечателен тем, что идея увеличения емкости кеша во имя максимального FPS в играх доведена в нем до абсолюта, ведь на восемь ядер Zen 3 приходится 96 Мбайт L3-кеша. Обозначение «3D» в названии указывает на наличие дополнительного кристалла 3D V-Cache, который физически наложен на исходный процессорный чип сверху — в третьем измерении.

Обзор Ryzen 7 5800X3D недавно вышел на нашем сайте. Повторим его основные тезисы: на бумаге мы должны были получить самый быстрый игровой центральный процессор современности, однако наши тесты показали, что 8-ядернику не удалось обойти Core i7-12700K и Core i9-12900K — в разрешении Full HD при использовании в стенде GeForce RTX 3090 отставание от 12- и 16-ядерников составило 5 и 7 %, если брать в расчет минимальный FPS. Отставание символическое, и многое в таких тестированиях решает конкретный набор игр. А еще платформы LGA1700 тестировались с быстрой DDR5-памятью.

Справедливости ради отмечу, что Ryzen 7 5800X3D опережает Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X на 16-17 % — его действительно можно счиим из когда-либо произведенных игровых процессоров AMD. И все же с учетом цены, на мой взгляд, интереснее взять Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X в продвинутую и максимальную сборки соответственно. А дальше — посмотрим.

Зато давайте уже сейчас оценим, сколько стоят видеокарты верхнего ценового диапазона:

  • GeForce RTX 3060 Ti — от 66 000 рублей.
  • GeForce RTX 3070 — от 77 500 рублей.
  • GeForce RTX 3070 Ti — от 88 000 рублей.
  • GeForce RTX 3080 10 Гбайт — от 102 000 рублей.
  • GeForce RTX 3080 12 Гбайт — от 113 000 рублей.
  • GeForce RTX 3080 Ti — от 135 000 рублей.
  • GeForce RTX 3090 — от 170 000 рублей.
  • GeForce RTX 3090 Ti — от 230 000 рублей.
  • Radeon RX 6700 XT — от 64 500 рублей.
  • Radeon RX 6750 XT — от 84 000 рублей.
  • Radeon RX 6800 — от 81 000 рублей.
  • Radeon RX 6800 XT — от 95 000 рублей.
  • Radeon RX 6900 XT — от 115 500 рублей.

Я специально использую предлог «от», так как разброс цен на ту или иную модель оказывается очень высоким. Однако мы видим, что видеокарты заметно дешевеют в последнее время, хотя даже на экваторе 2022 года придется потратить несколько минут в Интернете на поиск модели с действительно выгодной ценой. Потому что одна и та же версия 3D-ускорителя может стоить с разницей в десяток-другой тысяч рублей в магазинах одного города. Естественно, брать надо ту, что стоит меньше.

На мой взгляд, в продвинутой сборке хорошо смотрятся GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800, хотя, очевидно, можно и сэкономить, купив видеокарту класса Radeon RX 6700 XT — она тоже достойно справляется с современными играми в разрешении WQHD, но без использования трассировки лучей. Выбрать GeForce RTX 3070 стоит опять же ради нового пользовательского опыта в виде той самой трассировки лучей. Однако Radeon RX 6800 в «обычных» играх оказывается чуточку быстрее, да и на длинной дистанции эта видеокарта, образно выражаясь, выдохнется позже — конечно же, из-за наличия 16 Гбайт VRAM.

Традиционные атрибуты продвинутой сборки — вместительный SSD и сразу 32 Гбайт ОЗУ — никуда не делись. Однако для тех же игр 16 Гбайт памяти все еще оказывается достаточно, да и с накопителем на 512 Гбайт наверняка можно ужиться, ограничившись установкой 2-3 игр. Так что вполне можно сэкономить и на этих компонентах.

#Максимальная сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Ultra HD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Максимальная сборка
Процессор AMD Ryzen 9 5900X, 12 ядер и 24 потока, 3,7 (4,8) ГГц, 64 Мбайт L3, AM4, OEM 39 500 руб.
Intel Core i7-12700KF, 8+4 ядер и 20 потоков, 3,6 (5,0) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM 42 000 руб.
Кулер СЖО или башенный кулер
Пример:
• PHANTEKS Glacier One 280MPH
 12 500 руб.
Материнская плата AMD X570S
Пример:
• MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI		 24 000 руб.
Intel Z690
Пример:
• ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4		 25 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600
Пример:
• Kingston FURY KF436C18BBK2/32		 17 500 руб.
Видеокарта GeForce RTX 3080, 12 Гбайт GDDR6
или
Radeon RX 6800 XT, 16 Гбайт GDDR6		 120 000 руб.
Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Western Digital WDBAPZ0010BNC-WRSN		 20 500 руб.
Корпус Корпус Full-Tower
Пример:
• PHANTEKS Enthoo Pro 2		 12 000 руб.
Блок питания Пример:
• Fractal Design FD-P-IA2P-860-EU, 860 Вт		 12 500 руб.
Итого AMD — 258 500 руб.
Intel — 262 000 руб.

Как всегда, максимальной сборке достается от читателей за ее название — придумать самой навороченной конфигурации «Компьютера месяца» другое имя у меня, к сожалению, не хватает находчивости. В итоге люди изучают таблицу, а потом требовательно вопрошают, где же в сборке GeForce RTX 3090 и прочее топовое железо? А его здесь нет, не было и вряд ли когда-нибудь будет. Даже в более спокойные и стабильные годы «Компьютер месяца» обходился без самых дорогих процессоров и видеокарт.

Вот и сейчас я рекомендую для максимальной сборки взять GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт видеопамяти. В играх эта модель уступает GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 в среднем 10 и 17 %, но и стоит на 16 и 34 % меньше, если рассматривать минимальные цены на видеокарты в Москве. И после этого я должен ставить в максимальную сборку GeForce RTX 3090? Спасибо, не надо.

А вот против Radeon RX 6800 XT в сборке ничего не имею. В играх без включения трассировки лучей эта видеокарта оказывается ничуть не хуже GeForce RTX 3080, но стоит при это меньше.

Впрочем, все особенности выбора комплектующих для максимальной сборки, а также результаты тестирования в большом числе игр разобраны в актуальной статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: выбираем лучшую игровую платформу 2021 года (и 2022-го — тоже)».

#Полезные материалы

Ниже представлен список полезных статей, которые помогут вам в выборе тех или иных комплектующих, а также при самостоятельной сборке ПК:

 
 
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Теги: компьютер месяца, сборка
компьютер месяца, сборка
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