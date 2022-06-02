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Полноценная презентация Call of Duty: Modern Warfare 2 и правда пройдёт на следующей неделе

Издательство Activision и разработчики из студии Infinity Ward подтвердили точную дату полноценной презентации своего военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 2. По случаю анонса был представлен новый тизер-трейлер.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare 2 (тогда ещё без названия) была подтверждена в феврале, а в мае обзавелась точной датой выхода. Ни одного кадра из игры за всё это время показано не было.

Как и предполагалось, полноценная презентация Call of Duty: Modern Warfare 2 пройдёт 8 июня. Премьера назначена на 20:00 по московскому времени. Вероятно, разработчики раскроют детали сюжета и покажут геймплей.

Что касается тизера, то минутный ролик с живыми актёрами демонстрирует членов оперативно-тактической группы 141 — капитана Прайса, Гоуста, Соупа, Газа и Алехандро Варгаса.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября. Судя по недавней утечке и сегодняшнему намёку от самой Valve, шутер выйдет и в Steam, чего с играми серии не случалось уже пять лет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: modern warfare 2, infinity ward, activision blizzard, шутер
call of duty: modern warfare 2, infinity ward, activision blizzard, шутер
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