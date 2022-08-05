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Разработчики тактического роглайка Despot's Game определились с датой выхода и устроили раздачу Despotism 3k

Издательство tinyBuild и разработчики из российской студии Konfa Games объявили точную дату выхода релизной версии своего тактического роглайка Despot's Game: Dystopian Army Builder.

Источник изображения: tinyBuild

Источник изображения: tinyBuild

Напомним, с октября 2021 года Despot's Game: Dystopian Army Builder находится в раннем доступе сервиса Steam. Полноценная премьера ожидалась до конца нынешнего лета на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Как стало известно, релизная версия Despot’s Game поступит в продажу 15 сентября. В этот же день выйдет аддон «Испытания» (20 миссий без случайной генерации), который владельцы издания игры из раннего доступа получат бесплатно.

По случаю анонса Konfa Games также устроила в Steam раздачу своей предыдущей игры — симулятора поработившего человечество искусственного интеллекта Despotism 3k. Бесплатную копию можно присвоить до 7 августа.

События Despot’s Game разворачиваются в процедурно генерируемом лабиринте, где предстоит собирать армии беспомощных людишек (человечки дерутся сами), чтобы сражаться с монстрами и другими игроками.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: despot's game: dystopian army builder, konfa games, tinybuild, роглайк, тактика
despot's game: dystopian army builder, konfa games, tinybuild, роглайк, тактика
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