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Tesla не отказывается от намерений наладить выпуск 20 млн электромобилей к 2030 году

Одной из ключевых тем на ежегодном собрании акционеров стали планы Tesla по экспансии производства, Илон Маск (Elon Musk) в этом контексте подтвердил обозначенную ранее цель наладить к 2030 году выпуск 20 млн машин ежегодно, дополнительно пояснив, что делаться это будет силами примерно 12 предприятий, каждое из которых будет производить от полутора до двух миллионов электромобилей в год.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, ранее Илон Маск описывал планы по экспансии предприятий довольно простым принципом — они должны появиться почти на каждом континенте, где будет наблюдаться достаточный спрос на продукцию Tesla. Компания уже занимается выпуском электромобилей на территории США, Германии и Китая, тяговые батареи она производит там же и одновременно получает их от многочисленных партнёров. Высокий интерес к организации производства батарей на территории Канады, по словам ресурса Electrek, на годовом собрании акционеров выразился в кратком диалоге с участниками мероприятия. Илон Маск пояснил, что Канада часто упоминалась аудиторией в качестве одного из мест для строительства нового предприятия Tesla, а сам он отчасти является канадцем по месту рождения матери. Официально выбор нового места для строительства очередного предприятия будет сделан до конца текущего года, но почти наверняка всё ограничится территорией Северной Америки: Канадой, Мексикой и собственно США.

На этой неделе глава Tesla также сообщил, что компания выпустила свой трёхмиллионный электромобиль. Во второй половине июля с конвейера Tesla в Калифорнии сошёл двухмиллионный электромобиль местной сборки, но в совокупности с прочими площадками компания достаточно быстро вышла на рубеж в 3 млн выпущенных электромобилей.

В Неваде, где Tesla совместно с Panasonic производит тяговые аккумуляторы, налажена переработка отслуживших батарей, но пока за неделю этой процедуре подвергаются не более 50 батарей, поскольку основная часть выпущенных аккумуляторов продолжает эксплуатироваться в составе электромобилей. Кроме того, вторым этапом жизненного цикла для некоторой их части становится использование в составе фирменных систем стационарного хранения электроэнергии.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, электромобиль, канада, илон маск
tesla, электромобиль, канада, илон маск
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