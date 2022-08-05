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Анонсирован готический экшен-платформер Grim Guardians: Demon Purge от авторов дилогии Bloodstained: Curse of the Moon

Японская студия Inti Creates (серии Bloodstained: Curse of the Moon и Azure Striker Gunvolt) анонсировала свой следующий проект. Им оказался олдскульный экшен-платформер Grim Guardians: Demon Purge в антураже готического хоррора.

Источник изображения: Inti Creates

Источник изображения: Inti Creates

Главная роль в новом приключении отводится сёстрам Камидзоно, занимающимся охотой на демонов. Синобу специализируется на дальнобойных атаках, а Майя разбирается с врагами на короткой дистанции.

По сюжету героини возвращаются в родную академию, но находят на её месте демонический замок. Вместе девушкам предстоит преодолеть сложные уровни и сломить сопротивление грозных боссов.

В одиночном режиме игрок управляет обеими сёстрами, переключаясь между ними, а в кооперативе участники сессии контролируют по одной. Обещают детальные настройки сложности и уникальные изменения во время повторных прохождений.

Grim Guardians: Demon Purge создаётся для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Показать игру обещают на выставке BitSummit X-Roads, которая пройдёт с 6 по 7 августа в Киото (Япония).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: grim guardians: demon purge, inti creates, экшен-платформер
grim guardians: demon purge, inti creates, экшен-платформер
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