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Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Turtle Rock раскрыли название, подробности и точную дату выхода второго дополнения к своему кооперативному зомби-шутеру Back 4 Blood.

Источник изображений: Warner Bros. Games

Источник изображений: Warner Bros. Games

Расширение именуется Children of the Worm и включает пятый акт кампании, ещё одного чистильщика (пророк Дэн), новых врагов, оружие, аксессуары и карточки, а также эксклюзивные облики (8 для героев и 12 для оружия).

Подробностями новой сюжетной кампании разработчики Back 4 Blood не поделились, но ранее сообщалось, что чистильщики столкнутся с новой угрозой — апокалиптической сектой, в честь которой названо само дополнение.

Как стало известно, Children of the Worm выйдет 30 августа на всех целевых платформах Back 4 Blood. Аддон включён в состав полного и расширенного изданий игры, а также годичного абонемента.

Back 4 Blood дебютировала 12 октября 2021 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Благодаря включению в Game Pass к марту 2022-го аудитория проекта превысила 10 млн человек.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: back 4 blood, turtle rock studios, warner bros. games, шутер
back 4 blood, turtle rock studios, warner bros. games, шутер
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