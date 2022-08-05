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Екатеринбургский УрФУ создал оптоволокно, устойчивое к сверхвысоким дозам радиации — для работы в космосе и агрессивных средах

Исследователи расположенного в Екатеринбурге Уральского федерального университета (УрФУ) создали оптоволокно, способное работать в средах со сверхвысоким уровнем радиации. Это позволяет использовать его как в традиционной электронике, так и в космосе, а также на ядерных объектах.

Источник изображения: JJ Ying/unsplash.com

Источник изображения: JJ Ying/unsplash.com

Как сообщает РИА «Новости», подобное оптическое волокно будет крайне востребовано в космических проектах, поскольку его можно будет использовать при создании аппаратов с защитой от сильного ионизирующего космического излучения. Более того, разработанное в УрФУ оптоволокно можно встраивать и в инфракрасные космические телескопы, что позволит заменять массивные зеркала и линзы — они способны как принимать, так и передавать излучение космических объектов. При этом авторы разработки предполагают, что срок службы подобного оптоволокна будет выше, чем срок работы самих телескопов.

Сообщается, что оптоволокно создано на основе монокристаллов бромистого и йодистого серебра (AgBr–AgI). Компьютерное моделирование позволило определить оптимальные условия их изготовления для выпуска однородных оптических волокон, работающих в инфракрасном диапазоне. По данным издания, «присутствие в кристаллической решётке бромида серебра анионов йода определило дополнительную фото- и радиационную стойкость волокон, расширило диапазон пропускания ими инфракрасного излучения». Компьютерное моделирование уже получило экспериментальное подтверждение.

Как заявила Анастасия Южакова, представляющая лабораторию волоконных технологий и фотоники УрФУ, «на основе монокристаллов системы AgBr–AgI мы создали оптические волокна с самым широким на сегодня инфракрасным диапазоном пропускания — от 3 до 25 микрон. При этом прозрачность волокон достигает 70–75 %, что соответствует теоретически возможным значениям для кристаллов системы AgBr–AgI. В то же время оптические потери волокон достигают предельно низких значений».

По мнению учёных, в перспективе это позволяет применять волокна не только в обычной оптоэлектронике, но и в условиях интенсивного ионизирующего излучения — в лазерной хирургии, эндоскопической и диагностической медицине и даже при определении составов отходов атомной промышленности и, конечно, в космосе. Результаты работ уже опубликованы в издании Оptical materials.

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Теги: оптоволокно, оптоэлектроника, россия, космос, наука
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