3DNews Новости Software Шутер Авторы Deus Ex хотят вернуться к серии и...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторы Deus Ex хотят вернуться к серии и сделать то, что «не смогла Cyberpunk 2077»

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в подкасте Game Mess Morning рассказал о том, что студия Eidos Montreal хочет вернуться к франшизе Deus Ex и сделать то, что не смогла Cyberpunk 2077.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Eidos Montreal — студия, стоящая за Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided, изданых компанией Square Enix. Теперь же разработчики на пороге вхождения в шведскую компанию Embracer Group, ранее известную как THQ Nordic AB.

И, по словам Джеффа Грабба, после полноценного перехода к новому руководству Eidos Montreal хочет немедленно вернуться к Deus Ex. «Они хотят вернуться к ней… они хотят сделать то, чего не смогла Cyberpunk 2077. Посмотрим, произойдёт ли это — ещё рано об этом говорить. Кто знает, во что это выльется, но при нынешней Square Enix даже не было возможности начать этот разговор», — добавил Грабб.

Поклонники Deus Ex, иммерсивных симуляторов и киберпанка будут, несомненно, рады возвращению серии. С момента выхода Deus Ex: Mankind Divided прошло 6 лет. Сюжет игры подразумевал продолжение, однако с 2016 года Square Enix даже не намекала на начало его разработки.

Предполагается, что сделка между Embracer Group и Square Enix будет закрыта в сентябре 2022 года. Велика вероятность, что сразу после этого Eidos Montreal получит зелёный свет на разработку следующей Deus Ex. А значит, игру стоит ждать не раньше 2025 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Square Enix планирует продать доли в своих студиях и сконцентрироваться на японском рынке
Square Enix не понравилась утечка информации о новой Tomb Raider
Слухи: Лара Крофт в новой Tomb Raider возглавит команду расхитителей гробниц
Постапокалиптический экшен-платформер HAAK выберется из раннего доступа к концу августа
Ужастик In Nightmare и правда выйдет на ПК, причём до конца года
Создатели Dead by Daylight представили постапокалиптический мультиплеерный шутер Meet Your Maker
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Шутер, Слухи,
Теги: deus ex, eidos montreal, embracer group, ролевой шутер, слухи
deus ex, eidos montreal, embracer group, ролевой шутер, слухи
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 52
Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 9
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 7
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инженеры AUDROS предложили захватывать дроны прямо в воздухе, а не сбивать их
Первая в мире ветряная турбина с перерабатываемыми лопастями начала выдавать электричество
Обновление модели Ethereum приведет к уходу майнеров и новым форкам
Вышел безрамочный монитор ASUS VP227HE Eye Care с частотой обновления 75 Гц
Авторы Deus Ex хотят вернуться к серии и сделать то, что «не смогла Cyberpunk 2077»
Корейский «Ведьмак»: Krafton опубликовала концепт-арты ролевого экшена по мотивам «Птицы, которая пьёт слёзы» 4 ч.
Инсайдер: разработка Perfect Dark продвигается «очень хорошо» 4 ч.
Из-за блокировки Роскомнадзора стали недоступны сайты Patreon и Grammarly 8 ч.
Новая статья: Cartel Tycoon — во все тяжкие. Рецензия 21 ч.
Новая статья: Gamesblender № 582: пределы жадности Blizzard, EA и одиночные игры, немного «Смуты» и еще одно достижение Elden Ring 22 ч.
В файлах Assassin's Creed Valhalla нашли броню Железного человека и ездовое животное из Horizon Forbidden West 06-08 18:13
Square Enix планирует продать доли в своих студиях и сконцентрироваться на японском рынке 06-08 17:15
У соцсети Дональда Трампа проблемы со SPAC-слиянием — выход на биржу задерживается 06-08 16:05
Twitter ещё в январе исправила ошибку, из-за которой были раскрыты данные 5,4 млн пользователей 06-08 15:48
В GitHub нашли более 35 тыс. клонов популярных библиотек с вредоносными элементами 06-08 11:48
Apple готовит обновлённый Mac mini на чипах M2 и M2 Pro, но без редизайна 4 ч.
В 2021 году выбросы углекислого газа Amazon снова выросли на 18 % 6 ч.
В Steam появилась поддержка контроллеров Nintendo Joy-Con 7 ч.
Производительность видеокарт Intel Arc резко падает в работе со старыми DirectX 8 ч.
AMD, Intel и NVIDIA сократили число вакансий 9 ч.
Motorola официально анонсировала характеристики Moto X30 Pro с 200-Мп камерой 11 ч.
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 предстали на «живых» снимках 14 ч.
Тайваньский производитель чипов UMC демонстрирует рекордную выручку 10 месяцев подряд 14 ч.
ПК-корпуса Fractal Design Meshify 2 Mini и Define 7 Mini снабжены портом USB Type-C 15 ч.
Аэрокосмическая компания Thales Alenia Space приостановила работу в России 16 ч.