Авторы Deus Ex хотят вернуться к серии и сделать то, что «не смогла Cyberpunk 2077»

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) в подкасте Game Mess Morning рассказал о том, что студия Eidos Montreal хочет вернуться к франшизе Deus Ex и сделать то, что не смогла Cyberpunk 2077.

Eidos Montreal — студия, стоящая за Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided, изданых компанией Square Enix. Теперь же разработчики на пороге вхождения в шведскую компанию Embracer Group, ранее известную как THQ Nordic AB.

И, по словам Джеффа Грабба, после полноценного перехода к новому руководству Eidos Montreal хочет немедленно вернуться к Deus Ex. «Они хотят вернуться к ней… они хотят сделать то, чего не смогла Cyberpunk 2077. Посмотрим, произойдёт ли это — ещё рано об этом говорить. Кто знает, во что это выльется, но при нынешней Square Enix даже не было возможности начать этот разговор», — добавил Грабб.

Поклонники Deus Ex, иммерсивных симуляторов и киберпанка будут, несомненно, рады возвращению серии. С момента выхода Deus Ex: Mankind Divided прошло 6 лет. Сюжет игры подразумевал продолжение, однако с 2016 года Square Enix даже не намекала на начало его разработки.

Предполагается, что сделка между Embracer Group и Square Enix будет закрыта в сентябре 2022 года. Велика вероятность, что сразу после этого Eidos Montreal получит зелёный свет на разработку следующей Deus Ex. А значит, игру стоит ждать не раньше 2025 года.