3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Индустрия чипов достигнет дна в этом или...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Индустрия чипов достигнет дна в этом или следующем квартале — восстановление начнётся во второй половине 2023 года

Два года пандемии подогревали спрос на полупроводниковые компоненты, но в этом году ряд сегментов отрасли столкнулся с кризисом перепроизводства, поскольку спрос упал из-за не слишком благоприятных макроэкономических факторов. Эксперты Morgan Stanley считают, что дно будет пройдено либо в конце этого квартала, либо в начале следующего, а вторая половина 2023 года и вовсе принесёт отрасли подъём.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Во второй половине 2023 года, как заявляют аналитики, в полупроводниковой отрасли начнётся чётко выраженное восстановление, и для инвесторов лучшей рекомендацией с этой точки зрения является покупка акций TSMC на текущих уровнях, поскольку эту компанию в Morgan Stanley считают «поставщиком технологий будущего». Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживают и компании полупроводникового сектора из Южной Кореи и Тайваня, поскольку на локальных рынках их влияние очень высоко. На фоне подобных заявлений курс акций TSMC вырос на 3,7 %, акции SK hynix подорожали на 4,2 %.

Пик спроса на полупроводниковую продукцию, по словам авторов аналитической записки, миновал в сентябре прошлого года. О начале нового цикла роста говорить преждевременно, но точка перелома уже близка, по мнению представителей Morgan Stanley. Они также отмечают, что внимания заслуживают и китайские компании полупроводникового сектора, поскольку они работают на растущем рынке. Покупать акции профильных эмитентов нужно заранее, поскольку они возвращаются к росту чуть быстрее, чем начинается общий подъём в отрасли.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поставки клиентских процессоров AMD упали в прошлом квартале на 8 % — у Intel падение составило 19–38 %
Упадок майнинга заставит NVIDIA попрощаться со сверхприбылями на ближайшие годы
Morgan Stanley: по итогам этого года AMD сократит выручку в настольном сегменте на 26 %
Разработчик автопилота Intel Mobileye подал заявку на размещение акций — планируется привлечь до $50 млрд
Глава Yangtze Memory подал в отставку — его уход связывают с «большой коррупцией» в хайтек фондах Китая
Процессорные планы AMD: скоро выйдут Ryzen 7000 c 3D-кешем, а Threadripper и APU на Zen 4 — к концу следующего года
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: morgan stanley, tsmc, аналитика, производство микросхем, полупроводники
morgan stanley, tsmc, аналитика, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.