Индустрия чипов достигнет дна в этом или следующем квартале — восстановление начнётся во второй половине 2023 года

Два года пандемии подогревали спрос на полупроводниковые компоненты, но в этом году ряд сегментов отрасли столкнулся с кризисом перепроизводства, поскольку спрос упал из-за не слишком благоприятных макроэкономических факторов. Эксперты Morgan Stanley считают, что дно будет пройдено либо в конце этого квартала, либо в начале следующего, а вторая половина 2023 года и вовсе принесёт отрасли подъём.

Во второй половине 2023 года, как заявляют аналитики, в полупроводниковой отрасли начнётся чётко выраженное восстановление, и для инвесторов лучшей рекомендацией с этой точки зрения является покупка акций TSMC на текущих уровнях, поскольку эту компанию в Morgan Stanley считают «поставщиком технологий будущего». Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживают и компании полупроводникового сектора из Южной Кореи и Тайваня, поскольку на локальных рынках их влияние очень высоко. На фоне подобных заявлений курс акций TSMC вырос на 3,7 %, акции SK hynix подорожали на 4,2 %.

Пик спроса на полупроводниковую продукцию, по словам авторов аналитической записки, миновал в сентябре прошлого года. О начале нового цикла роста говорить преждевременно, но точка перелома уже близка, по мнению представителей Morgan Stanley. Они также отмечают, что внимания заслуживают и китайские компании полупроводникового сектора, поскольку они работают на растущем рынке. Покупать акции профильных эмитентов нужно заранее, поскольку они возвращаются к росту чуть быстрее, чем начинается общий подъём в отрасли.