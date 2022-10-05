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Ремейк Dead Space напугает игроков ещё и GTX 1070 в минимальных системных требованиях

Пользователь SavDiv с форума Reddit обратил внимание, что вслед за недавним трейлером издательство Electronic Arts и разработчики из студии EA Motive дополнили системные требования ремейка космического хоррора Dead Space.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, первоначальный вариант системных требований Dead Space (так называется переосмысление) появился одновременно со страницей игры в сервисах цифровой дистрибуции и был явно неполным.

Дополненные системные требования Dead Space приведены ниже:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 6 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 8 Гбайт.

Вдобавок к NVIDIA GeForce GTX 1070 в минимальной конфигурации внимание на себя обращают крайне скромные требования ремейка к месту на диске: всего 6 и 8 Гбайт. Вероятно, этот пункт ещё ждёт ревизия.

Dead Space выйдет 27 января 2023 года на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают дух первоисточника, графику на движке Frostbite и улучшенный геймплей. Предзаказы уже стартовали, но не в России.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Ужастик,
Теги: dead space, ea motive, electronic arts, шутер, хоррор
dead space, ea motive, electronic arts, шутер, хоррор
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