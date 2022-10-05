Ремейк Dead Space напугает игроков ещё и GTX 1070 в минимальных системных требованиях

Пользователь SavDiv с форума Reddit обратил внимание, что вслед за недавним трейлером издательство Electronic Arts и разработчики из студии EA Motive дополнили системные требования ремейка космического хоррора Dead Space.

Напомним, первоначальный вариант системных требований Dead Space (так называется переосмысление) появился одновременно со страницей игры в сервисах цифровой дистрибуции и был явно неполным.

Дополненные системные требования Dead Space приведены ниже:

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 6 Гбайт.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 8 Гбайт.

Вдобавок к NVIDIA GeForce GTX 1070 в минимальной конфигурации внимание на себя обращают крайне скромные требования ремейка к месту на диске: всего 6 и 8 Гбайт. Вероятно, этот пункт ещё ждёт ревизия.

Dead Space выйдет 27 января 2023 года на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают дух первоисточника, графику на движке Frostbite и улучшенный геймплей. Предзаказы уже стартовали, но не в России.