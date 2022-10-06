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Apple сменит разъём зарядки на USB Type-C уже в iPhone следующего поколения

Высока вероятность того, что iPhone следующего поколения получит порт USB Type-C для зарядки. Поводом для этого станет принятый в Евросоюзе закон, предписывающий оснащать смартфоны, планшеты и другую электронику, продаваемую в ЕС, исключительно портами USB Type-C. С учётом размеров рынка в регионе Apple придётся пойти на уступки и отказаться от проприетарного Lightning.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Закон был одобрен Европарламентом во вторник и предписывает осуществить переход на унифицированные зарядки до конца 2024 года.

По словам старшего аналитика CCS Insight Бена Вуда (Ben Wood), Apple придётся «неизбежно» капитулировать и перейти на USB Type-С в iPhone 15. По прогнозам эксперта, поскольку смена интерфейса уже состоялась в случае с MacBook и iPad Pro, процесс перехода фактически уже начался. Поскольку iPhone 14 в плане дизайна не принёс значительных изменений, более значительные обновления, вероятно, последуют в iPhone 15 — это будет оптимальное время для внедрения нового порта.

Ещё в мае издание Bloomberg сообщало о тестах iPhone с USB Type-C, но источники предупреждали, что новинки не появятся раньше 2023 года. В IDC считают, если в 2023 году Apple перейдёт на USB Type-C для Европы, американский техногигант переведёт на новый тип зарядки и iPhone в других регионах — если только в компании не решат, что на проприетарных зарядках и аксессуарах делается слишком много денег, чтобы просто отказаться от них. Тем не менее эксперты считают, что в Apple на самом деле уже готовятся к переходу в ближайшие два года.

Европейский закон разрабатывался около 10 лет. Европейские законотворцы утверждают, что использование разных стандартов для зарядки способствует росту уровня отходов, а нововведения позволят покупателям не приобретать новую зарядку с каждым новым смартфоном.

По мнению Вуда, речь идёт о «победе здравого смысла». Хотя у фанатов Apple имеется огромное число устройств, заряжающихся от разъёма Lightning, с учётом повсеместного распространения USB Type-C использование Apple этого стандарта имеет большой смысл.

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