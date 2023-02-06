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Компьютер месяца — февраль 2023 года

 
В феврале в продаже появилось много новых комплектующих. До полок российских магазинов доехали чипы Core 13 среднего и начального уровней, а также мощные кастомные видеокарты AMD и NVIDIA. Нам снова есть о чем поговорить!
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Напоминаем, что «Компьютер месяца» — это рубрика, в которой мы рассматриваем системные блоки, собранные исключительно из нового железа с гарантией, продаваемого в российских магазинах. Очередной выпуск выходит при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Компьютер месяца — февраль 2023 года

Компьютер месяца — февраль 2023 года

#Стартовая сборка

В этой категории рассмотрены сборки с возможностью играть в разрешении Full HD с использованием преимущественно высокого качества графики. Представленный системный блок отлично справится и со старыми играми 3-5-летней давности.

Процессор Intel Core i3-10100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,6 (4,3), 6 Мбайт L3, LGA1200, OEM 6 000 руб.
Кулер Башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-802-SD		 1 000 руб.
Материнская плата Intel H510
Пример:
• GIGABYTE H510M H		 6 000 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200
Пример:
• KINGSPEC KS3200D4P12008G		 3 000 руб.
Видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER, 6 Гбайт GDDR6 22 000 руб.
Накопитель SSD, 1 Тбайт, PCI Express
Пример:
• Patriot Memory P300P1TBM28		 5 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Eurocase MA02		 2 500 руб.
Блок питания Пример:
• Deepcool PF500, 500 Вт		 3 000 руб.
Итого 48 500 руб.

Стартовая сборка — самая стабильная сборка «Компьютера месяца». Я нехотя использую эту фразу, зная, как в одночасье все может измениться в современном мире, однако на момент написания статьи именно вокруг стартовой сборки наблюдается меньше всего суеты. Причина довольно банальна: AMD, Intel и NVIDIA не спешат порадовать нас действительно недорогим железом. Да, серия чипов Core 13 заметно разрослась в начале года, но пока их появление в продаже не поспособствует серьезному снижению цен на прочие товары — подробнее об этом я расскажу чуть ниже.

Вот и остается уповать на Core i3-10100 да GeForce GTX 1660 SUPER — я не раз подробно рассказывал о причинах выбора этих комплектующих для стартовой сборки. Например, в прошлом выпуске «Компьютера месяца» была рассмотрена стоимость и производительность сразу семи альтернативных вариантов для платформ LGA1200, LGA1700 и AM4. Производительность многих из них подробно рассмотрена в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: новый игровой ПК в 2022 году — что ты такое?»

Однако многое в стартовой сборке может измениться уже в марте. Вышли чипы Core 13 среднего и начально уровней, а вместе с ними появилась новость, что Intel снижает цену на процессоры Core 12 на 20 %. Это значит, что, возможно, наконец-то самая доступная конфигурация «Компьютера месяца» перейдет на платформу LGA1700. А еще в продаже становится все меньше видеокарт серии GeForce GTX 16. Пока еще GeForce GTX 1660 SUPER реально купить в Москве за 19-22 тысячи рублей, но уже весной, вероятнее всего, придется выбирать среди доступных версий GeForce RTX 3050 — в том же «Икскоме» различные модели этой серии стоят от 26 до 33 тысяч рублей.

#Базовая сборка

Сборки, подходящие для современных ААА-игр в разрешении Full HD с включением преимущественно максимального качества графики, но без использования трассировки лучей. В ряде случаев придется пользоваться DLSS или FSR.

Базовая сборка
Процессор AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 8 500 руб.
Intel Core i3-12100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,3 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1700, OEM 9 000 руб.
Кулер Кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-224-XT Basic		 1 500 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• ASUS PRIME B450M-A II		 7 500 руб.
Intel H610
Пример:
• MSI PRO H610M-G DDR4		 7 500 руб.
Оперативная память 16 Гбайт DDR4-3200
Пример:
• ADATA AX4U32008G16A-CBK20		 4 000 руб.
Видеокарта Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6
или
GeForce RTX 3060, 8 Гбайт GDDR6		 29 500 руб.
Накопитель SSD, 1 Тбайт, PCI Express
Пример:
• Patriot Memory P300P1TBM28		 5 000 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Zalman S2		 3 500 руб.
Блок питания Пример:
• Deepcool DA600, 600 Вт		 4 500 руб.
Итого AMD — 64 000 руб.
Intel — 64 500 руб.

А теперь пришло самое время поговорить о процессорах Core 13, которые поступили в продажу в РФ. В прошлом выпуске я подробно описал, почему между Core i3-12100F и Core i3-13100F будет небольшая разница в производительности, обеспечиваемая только ростом тактовой частоты. Да и Core i5-13400F лишь незначительно обгонит Core i5-12400F — доказательства моих слов обязательно будут представлены в подробных обзорах новинок, которые скоро появятся на нашем сайте.

При этом новенькие Core i5 не будут такими холодными и энергоэффективными — следовательно, в пару к ним требуется докупить более качественную матплату. Подробно этот момент разобран в статье «Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660», показавшей, что только три устройства справились со стабильной работой Core i5-12600K в любых условиях. А Core i5-13400(F), как мы выяснили, является менее быстрой версией Core i5-12600K, лишенной разблокированного множителя. Не просто так параметр MTP (Max Turbo Power) для него заявлен на уровне 148 Вт.

Давайте разберемся с ценами на новые процессоры и матплаты для платформы LGA1700. Я буду использовать данные спонсорского магазина, а также крупных сетевых ретейлеров. В начале февраля мы можем купить в «Икскоме»:

  • Core i3-12100F за 9 000 рублей и Core i3-13100F за 12 500 рублей.
  • Core i5-12400F за 14 500 рублей и Core i5-13400F за 21 500 рублей.
  • Core i5-12500 за 18 000 рублей и Core i5-13500 за 27 500 рублей.
  • Core i5-12600 за 23 000 рублей и Core i5-13600 за 28 000 рублей.
  • Core i5-12600KF за 23 000 рублей и Core i5-13600KF за 29 000 рублей.

Тактовая частота Core i3-13100F выше частоты Core i3-12100F всего на 200 МГц. Думаю, вы прекрасно понимаете, что новинку имеет смысл покупать только тогда, когда она будет столько же, сколько просят за Core i3-12100F, или меньше. Не исключаю, что Core i3-13100F вообще не появится в «Компьютере месяца». А Core i5-12600KF переключает транзисторы быстрее Core i5-13400F на 300 МГц. Выходит, проще и интереснее взять проверенный временем Alder Lake, чем «псевдо» Raptor Lake.

В продаже появилось достаточно много материнских плат, основанных на чипсетах 700-й серии, — но, к сожалению, не в «Икскоме». На момент написания статьи в партнерском магазине числились три модели на базе набора логики Z790 стоимостью от 26 000 рублей. В январе мы выяснили, что по функциональности новые наборы логики несильно отличаются от моделей прошлой серии. Как всегда, перед покупкой надо сравнивать возможности определенных моделей, а не чипсетов. На момент написания статьи в других столичных магазинах продавалось:

  • 14 моделей плат на базе набора логики B760 — самой дешевой оказалась GIGABYTE B760M DS3H DDR4 за 10 000 рублей.
  • 34 модели B660. За GIGABYTE B660M DS3H DDR4 просили 9 500 рублей. Самой дешевой оказалась MSI PRO B660M-E DDR4 за 8 000 рублей.
  • 13 моделей на базе чипсета Z790, где самой дешевой стала ASUS PRIME Z790M-PLUS D4 — за нее просят 20 000 рублей.
  • 43 (!) Z690-модели, среди которых самой дешевой была GIGABYTE Z690M DS3H DDR4 (11 000 рублей). ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 стоит 15 000 рублей.

Как видите, условно новые B760-платы для платформы LGA1700 появились в продаже с относительно небольшой наценкой. А вот между моделями на базе наборов Z690 и Z790 наблюдается существенная разница в цене. Все же, если вы хотите взять сборку с Core 13-го поколения, будет проще купить именно B760-материнку, так как она сразу же определит новый процессор. Купив же устройство на базе чипсета 600-й серии, можно нарваться на плату с устаревшей версией BIOS. Такое устройство не определит Raptor Lake по умолчанию. Следовательно, придется заранее обновить прошивку материнской платы.

Очевидно, что в 2023 году устройства на базе чипсетов 600-й серии по-прежнему будут пользоваться спросом. Именно поэтому недавно на нашем сайте вышли обзоры плат BIOSTAR Racing B660GTN и BIOSTAR Z690A VALKYRIE — вполне годные материнки оказались.

А еще стало известно, что Intel прикрыла лавочку возможностей для оверклокинга процессоров по шине — чипы Core 13 без буквы «К» в названии не разогнать даже на специальных матплатах. Вот раньше было как? Мы могли взять Core i5-12400F и какую-нибудь MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 за 15 000 рублей — она оснащена внешним тактовым генератором. С помощью изменения частоты BCLK и при использовании добротного кулера я бы заставил этот 6-ядерник работать на частоте 5 ГГц. В платах MSI эта функция BIOS называется Non K OC. Теперь же при обновлении прошивки и установке на плату Core 13 она исчезает. На Reddit есть примеры с материнками других вендоров — за исключением случаев использования неофициальных ранних версий BIOS. Выходит, для разгона процессоров Raptor Lake все же придется покупать минимум Core i5-13600KF и материнку на Z-чипсете.

#Оптимальная сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Full HD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Оптимальная сборка
Процессор AMD Ryzen 5 5600X, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 14 500 руб.
Intel Core i5-12400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,5 (4,4) ГГц, 18 Мбайт L3, LGA1700, OEM 14 500 руб.
Кулер Кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-224-XT Basic		 1 500 руб.
Материнская плата AMD B450
Пример:
• ASUS TUF GAMING B450M-PRO II		 11 000 руб.
Intel B660
Пример:
• ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4		 14 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600
Пример:
• ADATA AX4U360016G18I-CBK20		 9 000 руб.
Видеокарта Radeon RX 6700, 10 Гбайт GDDR6
или
GeForce RTX 3060, 12 Гбайт GDDR6		 35 000 руб.
Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Crucial CT1000P2SSD8		 6 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Deepcool CC560		 5 000 руб.
Блок питания Пример:
• Be quiet! System Power 10, 650 Вт		 5 000 руб.
Итого AMD — 87 500 руб.
Intel — 90 500 руб.

В отличие от новых процессоров Intel, модели Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900 в продаже в московской рознице так и не появились. С включенной функцией PBO эти чипы мало в чем уступают своим X-аналогам. Например, Ryzen 7 7700 уступает более дорогой, горячей и прожорливой модели Ryzen 7700X в играх... всего 1 %! В прошлом выпуске мы выяснили, что пока переход на платформу AM5 — даже если собирать систему из самых доступных плат, памяти и чипов — дается слишком дорогой ценой. Все же в первой половине года оптимальным решением в категории «цена — производительность» выглядят такие модели 6-ядерников, как Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F.

При этом оба варианта оптимальной сборки подходят для последующего апгрейда ЦП. С оговоркой, что в зависимости от выбора того или иного чипа потребуется еще заменить и кулер. Гарантом же перехода с одного процессора на другой станет качественная материнская плата. Для платформы AM4 определиться с подходящим устройством гораздо проще, так как чипы Ryzen оказываются не такими прожорливыми.

С LGA1700 все гораздо сложнее. Вот, например, один из читателей спросил совета: нормально ли вместе с Core i7-12700K использовать GIGABYTE B660 GAMING X DDR4? Я совершенно не против тандема K-чипов с платами, не поддерживающими разгон. Тем не менее конвертер питания данной материнки не справится с 12-ядерником при серьезной нагрузке. Последний в рабочих приложениях потребляет 190-220 Вт.

Для меня апгрейд ПК — это своевременная смена одной железки на другую. Например, сейчас, спустя 9 с лишним лет с момента выхода поколения Haswell, переход с 4-ядерного Core i5-4570 на 4-ядерный же Core i7-4770 не даст никакого эффекта. Я как-то приводил пример: замена Ryzen 3 1200, рекомендуемого по тем или иным причинам в «Компьютере месяца» на протяжении 5 лет, тем же Ryzen 5 5600X в ближайшие год-полтора окажется очень полезной. Уверяю, вы почувствуете и увидите разницу. Так, сборка с разогнанным до 3,8 ГГц Ryzen 3 1200 при использовании графики GeForce RTX 3050 оказывается медленнее аналогичной системы с Ryzen 5 5600X в играх в разрешении Full HD на 31 %. Вот и смена Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F на Ryzen 7 5800X3D и Core i5-13600KF в будущем тоже заметно отразится на FPS в играх — особенно при покупке новой видеокарты серий GeForce RTX 40 или Radeon RX 7000.

#Продвинутая сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении WQHD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Продвинутая сборка
Процессор AMD Ryzen 7 5700X, 8 ядер и 16 потоков, 3,4 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM 19 500 руб.
Intel Core i5-13600K, 6+8 ядер и 20 потоков, 2,6 (5,1) ГГц, 24 Мбайт L3, LGA1700, OEM 29 000 руб.
Кулер СЖО или башенный кулер
Пример:
• ID-Cooling SE-226-XT BLACK		 3 000 руб.
Материнская плата AMD B550
Пример:
• GIGABYTE B550 GAMING X V2		 11 500 руб.
Intel B660
Пример:
• ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4		 14 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR4-3600
Пример:
• ADATA AX4U360016G18I-CBK20		 9 000 руб.
Видеокарта GeForce RTX 3070, 8 Гбайт GDDR6
или
Radeon RX 6800, 16 Гбайт GDDR6		 52 000 руб.
Накопитель SSD, 960-1024 Гбайт, PCI Express
Пример:
• Samsung MZ-V8V1T0BW		 8 500 руб.
Корпус Корпус Midi-Tower
Пример:
• Deepcool CG540		 7 500 руб.
Блок питания Пример:
• Cougar GEX850, 850 Вт		 10 000 руб.
Итого AMD — 121 000 руб.
Intel — 133 000 руб.

Уже который месяц в продвинутой сборке AMD рекомендуется 8-ядерный Ryzen 7 5700X — потому что он стоит заметно меньше Ryzen 7 5800X, меньше греется и потребляет электроэнергии, уступая старшей модели всего 1-2 %. Доказательства этому приведены в статье «Обзор AMD Ryzen 7 5700X: самый холодный Vermeer». В то же время продвинутые сборки AMD и Intel оказываются весьма противоречивыми, ведь в противовес Ryzen 7 5700X рекомендуется Core i5-13600K(F) — в играх он оказывается заметно быстрее. Подгонять конфигурации «синих» и «красных» по цене и производительности я не вижу смысла. Однако уже который месяц, если есть такая возможность, в рамках продвинутой сборки рекомендуется Ryzen 7 5800X3D — просто в «Икскоме» он не продается и, видимо, уже не будет. В Москве этот 8-ядерник стоит от 30 000 рублей, на AliExpress — от 27,5 тысяч. Как видите, в связи с колебаниями курса доллара «магия» низких цен популярнейшей в РФ китайской площадки улетучилась.

И все же, если очень хочется обзавестись сборкой AMD, собирайте систему на платформе AM5 с восьмиядерным Ryzen 7 7700(X). Жаль, что матплаты на базе чипсетов 600-й серии по-прежнему не спешат дешеветь. Самой недорогой в Москве оказалась модель GIGABYTE B650M DS3H — за нее просят от 15 000 рублей. Использовать это устройство вместе с Ryzen 7000, у которых включена функция PBO, я бы не стал. За подходящую модель, такую как ASUS TUF GAMING B650M-PLUS, придется «отвалить» уже 20 000 рублей. А самой недорогой материнкой на чипсете X670 на момент написания статьи оказалась ASUS PRIME X670-P — за нее просят «всего-то» 27 000 рублей.

Обращу ваше внимание, что в период подготовки статьи чипы Core i5-13600K, Core i5-13600KF и Core i7-12700 стоили в «Икскоме» одинаково — по 29 000 рублей за штуку. При таком раскладе лучше взять Raptor Lake, потому что он, по разным данным, опережает 12-ядерный Alder Lake в играх на 4-7 %. А еще надо брать чип со встроенной графикой, но… не из-за графики. Возможности и функциональность UHD 770 бесспорны, но в нашей сборке все равно используется дискретная видеокарта. Дело в том, что в Core i5-13600KF «встройка» отключена не просто так. F-чипы получают кристаллы с худшими характеристиками. Изучите статью «Какая система охлаждения подойдет процессорам Alder Lake» — вы обязательно обратите внимание на то, что в играх — в задачах, которые нагружают центральный процессор не на 100 %, — Core i7-12700KF греется даже сильнее Core i9-12900K. И никакой ошибки здесь нет. Мы получили наглядную иллюстрацию того, что в серию KF попадают менее удачные чипы — не просто же так производитель отключает нестабильные блоки процессора, такие как E-ядра и встроенная графика.

В комментариях к прошлому выпуску мне рекомендовали заменить GeForce RTX 3070 моделью GeForce RTX 3070 Ti. Если честно, я не вижу в этом смысла. Возьмем обзор модели MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X, чип которой дополнительно разогнан на 90 МГц. В играх без трассировки лучей в разрешении Ultra HD она опережает референсную GeForce RTX 3070 в среднем на 10 %. В приложениях с RT разница уменьшается до 9 %. В низких разрешениях в процессорозависимых играх разница оказывается еще меньше. При этом самые доступные модели GeForce RTX 3070 стоят от 49 000 рублей — столько просят за вполне добротную Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. А вот Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro в крупных сетевых магазинах столицы стоит уже 56 000 рублей — выходит, дополнительные 9-10 % FPS обойдутся нам на 14 % дороже.

Как по мне, тогда уж лучше купить Radeon RX 6800 за 55-57 тысяч — в играх без трассировки лучей она опережает GeForce RTX 3070 Ti в среднем на 3 %. А еще на момент написания статьи в одном очень известном магазине за 56 000 рублей можно было взять PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 6800 XT — она быстрее Radeon RX 6800 в среднем уже на 11 %.

Со временем серия Radeon RX 6800 будет все сильнее отрываться от своих «зеленых» конкурентов, так как новые требовательные игры «кушают» больше видеопамяти. Вот вам наглядный пример: в ноябре 2020 года на нашем сайте вышла статья «Смогла: обзор видеокарт AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT». В разрешении Ultra HD в играх с трассировкой лучей, которая требует много видеопамяти, Radeon RX 6800 отставала от GeForce RTX 3070 в среднем на 10 %. В январе 2023 года на нашем сайте вышел материал «Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: хорошее железо, плохая цена» — спустя два года в тех же условиях, но с другим набором игр Radeon RX 6800 опережает GeForce RTX 3070 Ti на 5 %. Такая разница связана с катастрофическими результатами устройства NVIDIA в Far Cry 6 и Watch Dogs: Legion — в этих приложениях ощущается острая нехватка VRAM. В меньших разрешениях с включенными RT-функциями GeForce RTX 3070 Ti опережает Radeon RX 6800 в среднем на 11-12 %.

#Максимальная сборка

Сборки подходят для современных ААА-игр с использованием преимущественно максимального качества графики в разрешении Ultra HD, а также с применением трассировки лучей и методов апскейлинга.

Максимальная сборка
Процессор AMD Ryzen 9 7900X, 12 ядер и 24 потока, 4,7 (5,6) ГГц, 64 Мбайт L3, OEM 45 000 руб.
Intel Core i7-13700K, 8+8 ядер и 24 потока, 2,5 (5,4) ГГц, 30 Мбайт L3, LGA1700, OEM 40 000 руб.
Кулер СЖО или башенный кулер
Пример:
• Deepcool LS720
 10 000 руб.
Материнская плата AMD B650
Пример:
• GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX		 21 000 руб.
Intel Z690
Пример:
• ASUS PRIME Z690-A		 22 000 руб.
Оперативная память 32 Гбайт DDR5-6000
Пример:
• Kingston FURY KF560C32RSK2-32		 16 000 руб.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 Гбайт GDDR6X
или
AMD Radeon RX 7900 XTX, 24 Гбайт GDDR6		 105 000 руб.
Накопитель SSD, 2 Тбайт, PCI Express
Пример:
• WD Black SN850X WDS200T2X0E		 26 500 руб.
Корпус Корпус Full-Tower
Пример:
• PHANTEKS Enthoo Pro PH-ES614PTG_BK		 12 500 руб.
Блок питания Пример:
• Be quiet! PURE POWER 11 FM, 1000 Вт		 13 500 руб.
Итого AMD — 249 500 руб.
Intel — 245 500 руб.

Между январским и февральским выпусками «Компьютера месяца» прошло чуть больше двух недель. Совершенно неудивительно, что за это время рынок компьютерной техники практически не изменился. А еще постоянные читатели знают, что я терпеть не могу изменения ради изменений. Так что февральская максимальная сборка не отличается от январской — по вполне понятным причинам.

Так сложилось, что с начала года на нашем сайте вышло много обзоров топового железа. Наибольший интерес у читателей вызвала статья «Обзор видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX: чиплеты в деле». В разрешении Ultra HD в играх без трассировки лучей Radeon RX 7900 XTX от SAPPHIRE уступила GeForce RTX 4090 всего 23 %, но на 8, 13 и 27 % опередила GeForce RTX 4080, Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti. С включением RT ситуация изменилась: теперь Radeon RX 7900 XTX уступает 84, 32 и 4 % моделям GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, но опережает Radeon RX 7900 XT все на те же 13 %.

Обе новинки AMD появились в продаже. Младшая модель стоит от 88 000 рублей, а за Radeon RX 7900 XTX просят от 96 000 рублей. На мой взгляд, при таком раскладе проще взять старшую версию «красного» ускорителя. Цены на новинки AMD и NVIDIA еще придут в некоторое равновесие, но сейчас та же GeForce RTX 4070 Ti смотрится не очень убедительно при стоимости от 80 000 рублей. GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 стоят от 100 000 и 136 000 рублей соответственно.

Какую модель поставить в максимальную сборку? На этот вопрос тяжело ответить односложно. В таблице указаны Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080, но я ничего не имею против покупки GeForce RTX 4090 — насколько видеокарта быстрее, настолько она и стоит больше. Если вы хотите приобрести флагман NVIDIA, то в остальной конфигурации ничего менять не придется.

В январе на нашем сайте вышел обзор материнской платы MSI MPG X670E Carbon WiFi. Здесь примечателен сам факт выхода этого материала — мы потихоньку изучаем экосистему AM5, знакомясь с большим числом процессоров и сопутствующих устройств.

Не менее интересным оказался и обзор новейшего Samsung 990 Pro. Увы, прорыва не случилось: никакой фантастически высокой производительности этот SSD не показал, став, по сути, эволюционным обновлением хорошо известной модели 980 Pro. Новинка обзавелась следующим поколением флеш-памяти, а ее контроллер подвергся некоторым оптимизациям. Samsung 990 Pro уже продается в «Икскоме» — за 2-терабайтную версию просят 26 500 рублей. Модель 980 Pro точно такого же объема стоит столько же. Естественно, при таком раскладе лучше взять более быструю версию SSD, хотя мой коллега рекомендует в топовые игровые ПК ставить WD Black SN850X — он стоит столько же.

#Полезные материалы

Ниже представлен список полезных статей, которые помогут вам в выборе тех или иных комплектующих, а также при самостоятельной сборке ПК:

 
 
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