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Rivian действительно разрабатывает электрический велосипед

Для многих производителей электромобилей выпуск электрических велосипедов является второстепенным видом деятельности, призванным предоставить любителям экологически чистого транспорта ещё одну альтернативу в фирменной экосистеме. BMW, Porsche и Hummer либо выпускают велосипеды своими силами, либо сотрудничают со сторонними компаниями, но молодой американский производитель Rivian готовится самостоятельно освоить выпуск электрических велосипедов.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Долгое время эти намерения обсуждались лишь на уровне слухов, но теперь, как сообщает Electrek, их удалось подтвердить самому основателю Rivian Роберту Скаринджу (RJ Scaringe) на встрече с коллективом компании. Он заявил, что первый серийный электрический велосипед марки сейчас находится в активной фазе разработки. Какая именно роль отводится велосипедам в дальнейшей маркетинговой политике Rivian, не уточняется, но наладить их выпуск компании будет явно проще, чем в случае с электромобилями. Велосипеды не только дешевле в производстве и доступнее для покупки, но их проще поставить на конвейер из-за меньших бюрократических барьеров.

Изначально ассортимент электромобилей Rivian сводился к пикапам R1T, родственным кроссоверам R1S и фургонам доставки для Amazon, но к 2026 году компания рассчитывает представить платформу нового поколения R2, которая должна позволить ей выйти на мировой рынок с более компактными моделями, пусть и в прежних типах кузова. Формально, эксплуатация велосипедов укладывается в продвигаемый Rivian образ жизни автовладельцев, судя по маркетинговым материалам компании, которые часто изображают пикапы и велосипеды на фоне пейзажей применительно к туристической активности.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: rivian, электромобиль, велосипед, электровелосипед
rivian, электромобиль, велосипед, электровелосипед
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