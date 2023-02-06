Rivian действительно разрабатывает электрический велосипед

Для многих производителей электромобилей выпуск электрических велосипедов является второстепенным видом деятельности, призванным предоставить любителям экологически чистого транспорта ещё одну альтернативу в фирменной экосистеме. BMW, Porsche и Hummer либо выпускают велосипеды своими силами, либо сотрудничают со сторонними компаниями, но молодой американский производитель Rivian готовится самостоятельно освоить выпуск электрических велосипедов.

Долгое время эти намерения обсуждались лишь на уровне слухов, но теперь, как сообщает Electrek, их удалось подтвердить самому основателю Rivian Роберту Скаринджу (RJ Scaringe) на встрече с коллективом компании. Он заявил, что первый серийный электрический велосипед марки сейчас находится в активной фазе разработки. Какая именно роль отводится велосипедам в дальнейшей маркетинговой политике Rivian, не уточняется, но наладить их выпуск компании будет явно проще, чем в случае с электромобилями. Велосипеды не только дешевле в производстве и доступнее для покупки, но их проще поставить на конвейер из-за меньших бюрократических барьеров.

Изначально ассортимент электромобилей Rivian сводился к пикапам R1T, родственным кроссоверам R1S и фургонам доставки для Amazon, но к 2026 году компания рассчитывает представить платформу нового поколения R2, которая должна позволить ей выйти на мировой рынок с более компактными моделями, пусть и в прежних типах кузова. Формально, эксплуатация велосипедов укладывается в продвигаемый Rivian образ жизни автовладельцев, судя по маркетинговым материалам компании, которые часто изображают пикапы и велосипеды на фоне пейзажей применительно к туристической активности.