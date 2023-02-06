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«Не терпится поиграть с этим модом в DLC»: первая демонстрация HD Reworked Project для Cyberpunk 2077 воодушевила игроков

Моддер Halk Hogan, автор популярной графической модификации HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt, объявил о работе над аналогичным проектом для Cyberpunk 2077.

Источник изображения: CD Project RED

Источник изображения: CD Projekt RED

О намерении улучшить Cyberpunk 2077 автор рассказывал ещё в декабре 2020 года. В начальной версии HD Reworked Project 1.0 он обновит текстуры с самым низким разрешением, сохранив при этом оригинальный художественный стиль. По его словам, мод будет хорошо оптимизирован и незначительно повлияет на производительность. Работа началась недавно, но релиз обещан «скоро» (точную дату создатель объявит в ближайшее время). После выхода будут выпускаться обновления.

Оценить первые улучшенные текстуры (дорожное покрытие, стены, растительность, вывески) можно в видео ниже.

Пользователи остались довольны демонстрацией. «Не терпится поиграть с этим модом в DLC, — написал Hu Tao Main. — Снова отличная работа, парень». За два дня ролик набрал 39 тысяч просмотров и две тысячи лайков — больше, чем первый трейлер финальной версии HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt за месяц. Над последней, получившей название NextGen Edition, моддер трудится параллельно (релиз — во второй половине года).

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Напомним, первая версия мода для The Witcher 3: Wild Hunt появилась в ноябре 2015 года. Проект высоко оценили не только игроки, но и сами разработчиками из CD Projekt RED, которые впоследствии включили его в состав обновлённой версии игры. Скачать отдельную версию мода можно на NexusMods — там же автор опубликует и HD Reworked Project для Cyberpunk 2077.

Пока HD Reworked Project не вышел, сделать Cyberpunk 2077 красивее можно при помощи других модов: например, V like tears переработал текстуры стен, дорог, растительности, XilaMonstrr — постеров и вывесок, многих персонажей (есть и отдельный мод для лиц), а Amakesh — оружия.

Cyberpunk 2077 — HD Reworked Project (скриншоты из видео)
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изображения (7)

На прошлой неделе Cyberpunk 2077 обзавелась поддержкой NVIDIA DLSS 3.0 и NVIDIA Reflex, а до конца года разработчики добавят режим Ray Tracing: Overdrive с расширенными эффектами трассировки лучей. В те же сроки ожидается релиз сюжетного дополнения Phantom Liberty — самого крупнобюджетного из всех созданных CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 вышла на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4 и Xbox One в декабре 2020 года. В феврале 2022-го игру обновили для PlayStation 5, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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