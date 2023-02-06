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Американский суд отклонил иск к Nintendo по поводу дрейфа стиков у консоли Switch

Стало известно, что американский суд отклонил иск к компании Nintendo из-за известной проблемы с дрейфом стиков Joy-Con у портативной игровой консоли Switch. Судья посчитал, что дело не может быть продолжено, поскольку владельцы консолей приняли лицензионное соглашение Nintendo, в котором, помимо прочего, запрещается подавать судебные иски против компании.

Источник изображения: eurogamer.net

Источник изображения: eurogamer.net

В ходе разбирательства истцы пытались доказать, что использовавшие консоли Switch несовершеннолетние пользователи не могли заключить соглашение с Nintendo, но их доводы не убедили судью. В конечном счёте федеральный судья постановил, что соглашение было заключено «фактическими владельцами» устройств, родителями, а не детьми, которые являлись пользователями. На этом основании судебный иск был отклонён.

Ранее против Nintendo было подано несколько коллективных исков из-за проблемы со стиками Joy-Con. Любопытно, что данная проблема затрагивает не только старые версии консолей, но и новые модели, включая выпущенную сравнительно недавно Nintendo Switch Lite. В прошлом году Nintendo принесла официальные извинения за неудобства, которые могут быть вызваны дрейфом стиков консолей, но этого оказалось недостаточно, чтобы прекратить судебные разбирательства.

Отметим, что проблему с дрейфом стиков Joy-Con в консолях Switch сумел решить сторонний разработчик. В прошлом месяце компания Gulikit выпустила набор сменных джойстиков, которые, как обещает производитель, нормализуют работу консоли. Сменные джойстики от Gulikit продаются на Amazon по цене в $29,70 за комплект.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: joy-con, switch, nintendo, судебное разбирательство
joy-con, switch, nintendo, судебное разбирательство
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