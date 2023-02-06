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Intel выпустила в Китае чипы Core i5-13490F и Core i7-13790F — они лучше и дешевле глобальных моделей

Компания Intel выпустила в Китае две эксклюзивные модели процессоров Raptor Lake — Core i5-13490F и Core i7-13790F. Некоторые СМИ приписали им неофициальное название Black Edition, поскольку данные чипы поставляются не в традиционных для процессоров Core синих коробках, а в чёрных.

Источник изображений: VideoCardz / JD.com

Источник изображений: VideoCardz / JD.com

Core i5-13490F пришёл на смену модели Core i5-12490F, которая также выпускалась только для китайского рынка. В свою очередь Core i7-13790F является совершенном новым решением, поскольку предшественника серии Alder Lake у него нет.

О характеристиках модели Core i7-13790F пока ничего неизвестно. Согласно имеющимся данным, указанный процессор будет поставляться только в составе готовых игровых ПК. Вероятно, он, как и модель Core i7-13700F имеет восемь больших P-ядер и восемь малых E-ядер, которые в сумме обеспечивают 24 виртуальных потоков. Новинку, судя по всему, будут отличать более высокая тактовая частота больших ядер и увеличенный объём кеш-памяти L3.

Модель Core i5-13490F имеет 10 вычислительных ядер (6P + 4E) с поддержкой 16 виртуальных потоков. Базовая частота процессора неизвестна. Однако его максимальная частота составляет 4,8 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у модели Core i5-13400F. Кроме того, новинка имеет на борту 24 Мбайт кеш-памяти L3, что на 4 Мбайт больше, чем у обычного Core i5-13400F. Следует также добавить, что Core i5-13490F и Core i7-13790F лишены встроенного графического ядра.

Модель Core i5-13490F уже поступила в продажу, при этом он стоит дешевле версии Core i5-13400F. Рекомендованная цена последней составляет $196, Core i5-13490F предлагается примерно за $186.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: raptor lake, процессоры, intel, китай, эксклюзив
raptor lake, процессоры, intel, китай, эксклюзив
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