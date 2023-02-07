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Китайская BYD планирует построить свой завод электромобилей в Европе

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли (Stella Li) в интервью Bloomberg News сообщила, что компания рассматривает возможность строительства собственного предприятия по производству электромобилей в Европе, предпочитая избегать партнёрства с другими компаниями типа Ford Motor, у которой есть высвобождающиеся производственные площади в регионе.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

«Мы не фокусируемся на предприятиях определённых компаний», — пояснила представительница BYD. Компания более заинтересована в строительстве собственных предприятий, чем в покупке чужих. Сейчас она изучает возможные альтернативы по организации сборки электромобилей на территории Европы. Конкретные страны, где может появиться такое предприятие BYD, пока не определены. Чтобы обеспечить местным клиентам уверенность в продукции и сервисе BYD, в регионе придётся развивать не только дилерскую сеть, но и центры обслуживания электромобилей этой марки.

Как сообщалось в прошлом месяце, Ford Motor ведёт переговоры с 15 вероятными покупателями своего предприятия в Германии, и среди них фигурировала компания BYD. Последняя собирается наладить поставки своих электромобилей в Германию, Швецию, Норвегию, Нидерланды, Францию и Великобританию. На азиатском направлении экспансия BYD начнётся с предприятия в Таиланде, а поставки электромобилей этой марки будут налажены в Австралию, Японию и Сингапур. Производитель также располагает сборочной линией в Индии.

По мнению руководства BYD, в Европе и Китае электромобили уже в ближайшие годы займут более 30 % автомобильного рынка. В Латинской Америке компания собирается активно продавать не только легковые электромобили, но и коммерческий электротранспорт. За срок от трёх до пяти лет BYD рассчитывает довести долю электротранспорта в этом регионе до 10 или 20 % против нынешних 2 %. Экспансия начнётся с корпоративных и муниципальных автопарков.

В планы BYD также входит и строительство предприятия по выпуску тяговых аккумуляторов за пределами Китая. По некоторым данным, в Бразилии компания всё же проявляла интерес к бывшим предприятиям Ford, поэтому слухи не были в полной мере беспочвенными. Не исключено, что в Европе BYD не ограничится единственным предприятием по сборке электромобилей. Прочие китайские производители электротранспорта тоже интересуются европейским рынком. Марки XPeng и NIO занимаются продвижением своей продукции в отдельных странах Европы, но некоторые импортируемые модели оказываются слишком дорогими, чтобы успешно конкурировать с электромобилями западных производителей. По этой причине для BYD актуален вопрос локализации производства электромобилей в Европе.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: byd, китайские производители, европа, электромобиль
byd, китайские производители, европа, электромобиль
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