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Китайская Xpeng выпустила флагманские электромобили в Европе и попытается навязать конкуренцию Tesla

Китайские седан Xpeng P7 и кроссовер Xpeng G9 с сегодняшнего дня доступны для заказа в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции. Компания Xpeng уже составляет конкуренцию Tesla в Китае, хотя и уступает по объёмам поставок, теперь попытается сразиться с Tesla и на автомобильном рынке Европы.

Источник изображения: Xpeng

Источник изображения: Xpeng

Брайан Гу (Brian Gu), президент Xpeng, заявил в пресс-релизе, что запуск «представляет собой важную веху» на пути расширения присутствия компании в Европе. Компания активно стремится выйти на международные рынки после падения спроса в последний год в Китае.

Цены на седан Xpeng P7 в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции оказались намного ниже цены флагманской Tesla Model S, даже несмотря на глобальное снижение цен американским производителем, направленное на стимулирование продаж. Например, самая доступная версия Xpeng P7 в Норвегии стоит около 42,9 тыс. евро (включая налоги), тогда как новая Tesla Model S в этой стране оценивается как минимум в 105,2 тыс. евро. Хотя Model 3 в Норвегии всё же дешевле — от 36,3 тыс. евро за самую доступную конфигурацию.

Источник изображения: Xpeng

Xpeng P7 Wing Edition. Источник изображения: Xpeng

А вот кроссовер Xpeng G9 стоит дороже, чем его ближайший конкурент Tesla Model Y. В той же Норвегии цена самой доступной версии Xpeng G9 в пересчёте по актуальному курсу составляет 55,2 тыс. евро, тогда как самая дешёвая Tesla Model Y в этой же стране обойдётся в 39,3 тыс. евро.

Xpeng столкнётся с жёсткой конкуренцией в Европе не только со стороны Tesla, но и других китайских автопроизводителей вроде NIO, а также европейских автогигантов, таких как Volkswagen, также сделавших ставку на электромобили. NIO, китайский конкурент Xpeng, начал поставки некоторых автомобилей в Норвегию ещё в конце 2021 года. В прошлом году Xpeng ускорила своё международное продвижение, открыв дилерские центры в Европе и анонсировав продажи своего самого доступного седана P5. Однако, из-за проблем с цепочкой поставок продажи P5 были приостановлены.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
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