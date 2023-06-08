Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Дефекты в лунной ракете NASA SLS связали...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефекты в лунной ракете NASA SLS связали с кражей Boeing конструкции гаечных ключей

Всю прошлую весну и всё лето NASA катало ракету SLS для лунной миссии «Артемида-1» в ангар и обратно. Каждый раз при попытке заправки ракеты топливом происходили его утечки. Оказалось, что всему виной может быть кража компанией Boeing технологий производства монтажных инструментов у компании Wilson Aerospace. По крайней мере, так утверждает адвокат Wilson Aerospace, но с этим предстоит разбираться суду.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Компания Wilson Aerospace подала в федеральный суд Вашингтона 74-страничный иск, в котором она обвиняет компанию Boeing в краже интеллектуальной собственности. Эта небольшая семейная фирма годами обслуживала проекты NASA и ряд компаний, которые участвовали в проектах агентства. Компания Boeing была одной из них. В частности, Wilson Aerospace представила претензии к Boeing по сотрудничеству в период с 2014 по 2016 год. На тот момент Wilson поставляла аэрокосмической корпорации динамометрические ключи для затягивания фитингов.

Согласно заявлению в иске, специалисты Boeing скачали всю документацию по ключам и затем прервали отношения с Wilson Aerospace. В иске якобы фигурируют факты, почерпнутые из электронной переписки сотрудников Boeing. Более того, Boeing не смогла в точности воспроизвести украденное, например, не угадав с калибровкой ключей. Это привело к задержкам с запуском ракеты SLS к Луне и потенциально могло привести к более серьёзным последствиям.

Также Boeing использовала «контрафактные» инструменты на МКС, что несло угрозу здоровью и жизни астронавтов. Адвокат Wilson Aerospace уверен, что могут найтись и другие небольшие компании, которые «обокрала» Boeing, как, например, это ранее произошло в 2006 году, когда интеллектуальная собственность была «позаимствована» у компании Lockheed Martin.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исследователи представили технику кражи данных с устройств на базе чипов Apple, Intel, NVIDIA и AMD
Минюст США обвинил бывшего сотрудника Apple в краже технологий беспилотных автомобилей в пользу Китая
Бывшего сотрудника Apple за откаты и кражи на $17 млн приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в $19 млн
В сердце нашей галактики обнаружены сотни загадочных структур
На последних каплях топлива космический телескоп «Кеплер» обнаружил три экзопланеты
Американцы первыми в мире передали собранную в космосе солнечную энергию на Землю
Рубрики: Новости Hardware, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: boeing, судебные разбирательства, иски, интеллектуальная собственность
boeing, судебные разбирательства, иски, интеллектуальная собственность
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22