Дефекты в лунной ракете NASA SLS связали с кражей Boeing конструкции гаечных ключей

Всю прошлую весну и всё лето NASA катало ракету SLS для лунной миссии «Артемида-1» в ангар и обратно. Каждый раз при попытке заправки ракеты топливом происходили его утечки. Оказалось, что всему виной может быть кража компанией Boeing технологий производства монтажных инструментов у компании Wilson Aerospace. По крайней мере, так утверждает адвокат Wilson Aerospace, но с этим предстоит разбираться суду.

Компания Wilson Aerospace подала в федеральный суд Вашингтона 74-страничный иск, в котором она обвиняет компанию Boeing в краже интеллектуальной собственности. Эта небольшая семейная фирма годами обслуживала проекты NASA и ряд компаний, которые участвовали в проектах агентства. Компания Boeing была одной из них. В частности, Wilson Aerospace представила претензии к Boeing по сотрудничеству в период с 2014 по 2016 год. На тот момент Wilson поставляла аэрокосмической корпорации динамометрические ключи для затягивания фитингов.

Согласно заявлению в иске, специалисты Boeing скачали всю документацию по ключам и затем прервали отношения с Wilson Aerospace. В иске якобы фигурируют факты, почерпнутые из электронной переписки сотрудников Boeing. Более того, Boeing не смогла в точности воспроизвести украденное, например, не угадав с калибровкой ключей. Это привело к задержкам с запуском ракеты SLS к Луне и потенциально могло привести к более серьёзным последствиям.

Также Boeing использовала «контрафактные» инструменты на МКС, что несло угрозу здоровью и жизни астронавтов. Адвокат Wilson Aerospace уверен, что могут найтись и другие небольшие компании, которые «обокрала» Boeing, как, например, это ранее произошло в 2006 году, когда интеллектуальная собственность была «позаимствована» у компании Lockheed Martin.