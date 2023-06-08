Импорт в Китай полупроводников из Кореи, Японии и Тайваня снизился на 20 %, всему виной американские санкции

С января по май 2023 года импорт чипов в Китай сократился на 20 % год к году. Об этом свидетельствует официальные данные местный таможни. Это произошло в связи с сокращением торговли Китая с Южной Кореей, Тайванем и Японией на фоне экономической войны, развязанной США против КНР.

За первые 5 месяцев импорт в страну чипов упал на 19,6 % год к году, до 186,5 млрд штук. Отчасти ситуация даже немного улучшилась в мае, поскольку, по данным Главного таможенного управления КНР, в первые 4 месяца спад совокупно составлял 21,1 %. При этом общая стоимость чипов, импортированных за 5 месяцев, упала на 24,2 % до $131,9 млрд. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года китайский импорт в данном сегменте упал на 10,9 % год к году до 232,1 млрд экземпляров, хотя общая стоимость импорта при этом выросла на 9,1 % на фоне дефицита полупроводников и сопутствующего роста цен.

Общий импорт Китая из Южной Кореи за указанный период упал на 26,7 %. Импорт из Японии и с Тайваня упал на 17,6 % и 26,2 % соответственно. Для сравнения,общий импорт в КНР любой продукции (не только полупроводниковой) за тот же период упал всего на 6,7%.

Спад импорта чипов может сохраниться и в дальнейшем. Например, в мае Япония ввела ограничение на экспорт в Китай 23 типов оборудования и материалов, связанных с производством полупроводников. Новые меры вступят в силу в июле. По некоторым данным, существует и соглашение между США и Нидерландами об ограничении экспорта в Китай оборудования для производства полупроводников. Это крайне негативно сказалось на возможностях Китая выпускать чипы по нормам современнее 14-нм. Также Вашингтон попросил южнокорейские компании не восполнять дефицит чипов памяти после того, как Поднебесная ограничила импорт продукции американской Micron в страну из-за угроз информационной безопасности.

Глобальный рынок полупроводников всё ещё страдает от экономического спада, в апреле продажи чипов упали в мире на 21,6 % год к году до $40 млрд. Об этом сообщила американская Semiconductor Industry Association. Тем не менее выпуск чипов китайскими предприятиями восстанавливается, поскольку Пекин обеспечивает местное производство преференциями и финансовой поддержкой. Так, в апреле выпуск Китаем интегральных микросхем увеличился на 3,8 % год к году до 28,1 млрд единиц. Согласно местной статистике, в стране зарегистрирован рост в этой сфере впервые за 16 месяцев.