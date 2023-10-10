Компания Sony неожиданно представила обновлённую версию игровой консоли PlayStation 5, которая стала компактнее и легче оригинальной версии, которая выпускалась до сих пор. Фактически, это PS5 Slim, правда сам японский производитель новинку так не называет, предпочитая обозначать её как «новая PS5». Цены на новую приставку не будут отличаться от цен на актуальные версии PS5.

Объем новой PS5 уменьшен более чем на 30 %, а масса на 18 % и 24 % по сравнению с предыдущими моделями PS5 и PS5 Digital Edition соответственно. Габариты новой PS5 составляют 358 × 216 × 96 мм, тогда как у существовавшей до сего момента версии эти параметры составляли 390 × 260 × 104 мм. В свою очередь новая PS5 Digital Edition имеет размеры 358 × 216 × 80 мм, тогда как предшественник занимал 390 × 260 × 92 мм.

Что касается дизайна, то хотя общая его концепция осталась прежней, боковые панели были разделены пополам. Теперь у консоли имеется четыре отдельные панели, причем верхняя часть имеет глянцевую поверхность, а нижняя остается матовой.

Отдельно стоит отметить решение Sony добавить возможность апгрейда новых PS5 Digital Edition до обычных PS5 с дисководом. Всё дело в том, что компания выпустит съёмный дисковод Ultra HD Blu-ray Disc Drive для PS5, который будет продаваться отдельно по цене $79,99 или €119,99. Вместе с дисководом пользователь получит соответствующую боковую панель для приставки, так что внешне после апгрейда она не будет отличаться от обычной PS5.

С точки зрения характеристик новая версия PlayStation 5 практически не отличается от предыдущей. Здесь тоже применён процессор AMD с восемью ядрами Zen 2 (16 потоков, до 3,5 ГГц) и графикой RDNA 2 с 36 исполнительными блоками, а также 16 Гбайт общей для CPU и GPU оперативной памяти GDDR6. Главное отличие в плане характеристик — увеличенный до 1 Тбайт твердотельный накопитель у новинки. Раньше PS5 оснащались SSD лишь на 825 Гбайт. Такой апгрейд позволит установить на консоль на несколько игр больше.

Новая версия PS5 появится в продаже в ноябре этого года в США. В последующие месяцы она будет распространяться по всему миру. После того, как запасы текущих версий PS5 будут распроданы, новая PS5 станет единственной доступной моделью.

Рекомендованные розничные цены на новую PS5 будут следующими:

США

PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — $499,99.

PS5 Digital Edition — $449,99.

Европа

PS5 с приводом Ultra HD Blu-ray — €549,99.

PS5 Digital Edition — €449,99.

Великобритания

PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 479,99 фунтов.

PS5 Digital Edition — 389,99 фунтов.

Япония

PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 66 980 японских йен.

PS5 Digital Edition — 59 980 японских йен.

В комплект поставки новой PS5 будет входить подставка для размещения консоли в горизонтальном положении. Также отдельно будет продаваться новая вертикальная подставка, совместимая со всеми моделями PS5, по цене $29,99 или €29,99.