Samsung Electronics удалось в третьем квартале выступить лучше ожиданий аналитиков, акции компании выросли в цене

Южнокорейской компании Samsung Electronics аналитики накануне предрекали снижение операционной прибыли на 80 % до $1,56 млрд, но собственная предварительная статистика крупнейшего в мире производителя памяти оказалась более оптимистичной. Операционная прибыль должна сократиться на 78 % до $1,8 млрд в годовом сравнении, а выручка последовательно даже вырастет на 11,5 % до $50,02 млрд, как считают в компании.

Эти предварительные результаты третьего квартала пока отображают лишь собственные ожидания руководства Samsung Electronics, но сейчас фондовый рынок реагирует на итоги их сопоставления с прогнозами сторонних аналитиков, которые оказались хуже. На этом фоне акции корейского гиганта выросли в цене на 3,16 %. Операционная прибыль компании в последовательном сравнении вообще должна вырасти более чем в 16 раз. Впрочем, консенсус аналитиков по размеру выручки упоминал чуть более высокую сумму в районе $50,6 млрд.

Если опираться на собственный прогноз Samsung Electronics, выручка компании в третьем квартале должна снизиться на 13 % в годовом сравнении. Во втором квартале падение ключевых показателей было более сильным, поэтому умеренность снижения операционной прибыли и выручки по сравнению с предыдущим кварталом тоже отчасти воодушевила инвесторов. В целом, ранее Samsung уже заявляла, что ожидает восстановления спроса на свою продукцию во втором полугодии, а объёмы выпуска памяти типа HBM рассчитывала удвоить. Впрочем, на итогах третьего квартала всё ещё в значительной степени сказывались последствия решения Samsung сократить объёмы производства памяти из-за сохраняющегося затоваривания складов. По мнению аналитиков Eugene Investment & Securities, отрасль по производству памяти успешно миновала дно рынка, и результаты Samsung это доказывают.