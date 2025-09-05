Сегодня 06 сентября 2025
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2
Новости Software
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2

Вчерашний релиз долгожданной метроидвании Hollow Knight: Silksong от австралийской Team Cherry ознаменовал не только перебои в работе Steam, но и смену лидера списка самых желанных игр среди пользователей сервиса.

Напомним, на фоне предрелизного ажиотажа в последние месяцы самой ожидаемой игрой пользователей Steam c пятью миллионами добавлений в список желаемого была как раз Hollow Knight: Silksong.

Теперь, когда Hollow Knight: Silksong наконец вышла, новым лидером списка стал подводный симулятор выживания Subnautica 2 от принадлежащей издательству Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment (UW).

В последнее время о Subnautica 2 было слышно лишь в контексте скандала с увольнением руководителей UW, однако развязавшаяся судебная драма не умерила ажиотаж пользователей Steam.

Согласно официальной и неофициальной статистике, позади Subnautica 2 в рейтинге самых желанных игр на платформе Steam расположились геройский шутер Deadlock от Valve и лутер-шутер Borderlands 4 (выйдет 12 сентября).

В топ-10 списка также нашлось место Battlefield 6 (релиз 10 октября), Light No Fire, Arc Raiders, Arena Breakout: Infinite (15 сентября), Dying Light: The Beast (19 сентября), Slay the Spire 2 (2025 год) и Ark 2.

Ранний доступ Subnautica 2 стартует в 2026 году на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают кооператив на четверых, новую планету и ужасы глубин. Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания, steam
