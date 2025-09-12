Сегодня 12 сентября 2025
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала расследование в отношении Amazon и Google. Компании подозреваются в сознательном введении в заблуждение рекламодателей. FTC хочет выяснить, раскрывали ли Amazon и Google надлежащим образом условия и цены на рекламу. Ранее суд постановил, что Google незаконно монополизировала онлайн-поиск и некоторые виды поисковой рекламы, а также технологии, используемые для покупки и продажи рекламы в интернете.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Цифровая реклама постепенно вытесняет офлайн-рекламу благодаря широчайшим возможностям таргетирования и влияния на целевую аудиторию. Google занимает на этом рынке лидирующую позицию, а Amazon является третьей по величине компанией, занимающейся онлайн-рекламой.

Google продаёт поисковую рекламу через автоматизированные аукционы, которые проводятся менее чем за секунду после ввода запроса пользователем. Amazon также проводит аукционы в режиме реального времени, размещая рекламу в своих листингах, иногда называемую «спонсируемыми листингами» или «спонсируемой рекламой», которую пользователи видят при поиске определённых товаров.

В настоящее время FTC запрашивает информацию об аукционах Amazon и о том, раскрывала ли компания «резервные цены» для некоторых поисковых объявлений — минимальные цены, которые рекламодатели должны достичь, прежде чем смогут купить рекламу, сообщили источники. Кроме того, FTC изучает практику Google, включая её внутренний процесс ценообразования и то, повышала ли она стоимость рекламы способами, о которых рекламодатели не знали.

Регулирующие органы обратили пристальное внимание на отрасль онлайн-рекламы ещё в конце 2010-х годов. Министерство юстиции обвиняло Google в необоснованном завышении цен. В ходе судебного разбирательства в 2023 году Google признала, что иногда корректировала свои рекламные аукционы для достижения целевых показателей выручки, часто не сообщая рекламодателям об этих изменениях.

В 2020 году Google изменила набор данных о местах показа рекламы, которую она предоставляет рекламодателям. По мнению антимонопольных органов, это изменение наносит ущерб рекламодателям, затрудняя понимание того, какие ключевые слова они покупают и какие из них полезны. В настоящее время на Google подан отдельный иск за антиконкурентные и мошеннические действия в рекламном бизнесе.

FTC изучает многие аспекты деятельности Amazon как минимум с 2019 года. Судебное разбирательство по вопросу о том, усложнила ли компания для потребителей процедуру отмены подписки Prime, начнётся в конце этого месяца в федеральном суде Сиэтла. Второе судебное разбирательство, посвящённое антимонопольным обвинениям компании в монополизации услуг онлайн-магазина, запланировано на начало 2027 года. Согласно заявлению Amazon, реклама стала самым прибыльным и быстрорастущим направлением бизнеса, принеся компании в прошлом году $56 млрд дохода от поисковой, видео- и онлайн-рекламы.

Новое расследование FTC опирается на факты из предыдущего антимонопольного разбирательства. Агентство утверждает, что Amazon засоряет свою торговую площадку нерелевантными результатами поиска, что затрудняет покупателям поиск нужного товара и повышает стоимость использования платформы для продавцов. Эта практика фактически вынуждает продавцов покупать рекламу, чтобы их товары появлялись в результатах поиска потребителей.

Расследования FTC открывают новый этап в контроле над Google и Amazon со стороны регулирующих органов, несмотря на попытки руководителей ведущих технологических компаний склонить на свою сторону администрацию США. Председатель FTC Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson) заявил, что пристальное внимание к технологическому сектору является его главным приоритетом.

Источник:

Теги: ftc, министерство юстиции сша, google, amazon, онлайн-реклама, обман, введение в заблуждение, рекламодатели
