Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайская YMTC запустила массовый выпуск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская YMTC запустила массовый выпуск 267-слойной 3D NAND — отставание от Samsung и SK hynix сокращается

Даже в условиях усиливающихся санкций китайская компания YMTC сохраняет способность совершенствовать технологии производства твердотельной памяти типа 3D NAND. Ещё в январе независимыми экспертами было установлено, что YMTC способна выпускать память с почти 270 активными слоями. Теперь компания готова производить такие чипы 3D NAND в массовом порядке.

Источник изображения: YMTC

Источник изображения: YMTC

Об этом со ссылкой на DigiTimes сообщает ComputeBase.de. До сих пор в массовом производстве YMTC добивалась наличия только 232 слоёв памяти, но при этом на уровне разработок уже могла приблизиться к барьеру в 300 слоёв. В прошлом месяце YMTC получила на отраслевом мероприятии FMS 2025 премию за свою технологию изготовления памяти 3D NAND, именуемую Xtacking 4.0. Последняя должна позволить компании создавать не только высокопроизводительную, но и экономичную, и при этом ёмкую твердотельную память. Накопители на основе этой памяти найдут применение как в серверном, так и в потребительском сегментах.

Технологию Xtacking 4.0 уже используют накопители X4-9070 на основе 1-терабитных чипов памяти типа TLC, а также X4-6080 на базе 2-терабитной памяти типа QLC. Они обеспечивают высокое быстродействие и впечатляющую ёмкость хранения данных. Надо сказать, что YMTC в числе первых производителей твердотельной памяти начала сращивать кремниевые пластины друг с другом, ещё в 2018 году, но делала это во многом из-за отсутствия доступа к передовым технологиям, позволяющим увеличить количество слоёв в пределах одной пластины. В дальнейшем такой подход взяли на вооружение Kioxia и SanDisk, поскольку он показал себя с лучшей стороны.

Заметим, что ранее в этом году SK hynix объявила о запуске массового производства 321-слойной флеш-памяти. Samsung сейчас выпускает 3D NAND с 286 слоями и разрабатывает чипы с более чем 400 слоями. В свою очередь Kioxia анонсировала 332-слойную память 3D NAND, а Micron сейчас выпускает 276-слойные чипы.

Сейчас YMTC контролирует около 8 % мирового рынка NAND, но к концу следующего года рассчитывает увеличить эту долю до 15 %. В принципе, это легко будет сделать исключительно за счёт рынка Китая, поскольку он достаточно велик для пропорционального влияния на мировую статистику.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Главный китайский производитель флеш-памяти YMTC займётся разработкой и выпуском HBM для ИИ-ускорителей
YMTC запустит первую линию по выпуску флеш-памяти исключительно на китайском оборудовании
Китайская YMTC совершила очередной технологический прорыв в производстве памяти 3D NAND, находясь под санкциями
Вашингтон под угрозой пошлин заставит чипмейкеров выпускать 50 % продукции для США в самих США
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат
Micron наладит выпуск кастомизируемой HBM4E в 2027 году при участии TSMC
Теги: ymtc, 3d nand, флеш-память, производство микросхем, китайские производители
ymtc, 3d nand, флеш-память, производство микросхем, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах 3 мин.
Meta захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google 13 мин.
В Twitch наконец-то появилась перемотка трансляций, но доступная она не всем 2 ч.
Google грозит огромный штраф по новому антимонопольному закону ЕС, но шансы отвертеться есть 2 ч.
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно 2 ч.
Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения» 3 ч.
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно 4 ч.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 14 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 16 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 18 ч.
Dreame показала второй электромобиль — он очень похож на Rolls-Royce Cullinan и сможет оснащаться ДВС 8 мин.
Alibaba Cloud запустит восемь новых ЦОД в Европе, Азии и Северной Америке 45 мин.
Google добавила в Pixel Buds Pro 2 управление кивками головы и адаптивный звук 53 мин.
Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет 54 мин.
Китайская YMTC запустила массовый выпуск 267-слойной 3D NAND — отставание от Samsung и SK hynix сокращается 2 ч.
OpenAI заказала у CoreWeave ИИ-мощности ещё на $6,5 млрд — общая сумма контрактов выросла до $22,4 млрд 2 ч.
Стартап FuriosaAI представил ИИ-сервер NXT RNGD с производительностью 4 Пфлопс 3 ч.
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов 3 ч.
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле 4 ч.
Media Stream AI построит в Манчестере 2-МВт ИИ ЦОД с охлаждением водой из местного канала 4 ч.