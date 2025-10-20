Nvidia совсем скоро может обогнать Apple и стать крупнейшим клиентом TSMC

Полтора года назад Nvidia стала вторым по величине клиентом TSMC, обеспечивавшим тайваньскому производителю чипов 11 % выручки, но на первом месте всё равно оставалась Apple с долей 25 %. По итогам текущего года бум ИИ, как ожидается, позволит Nvidia превысить этот порог и занять первое место.

По крайней мере, на это рассчитывает ресурс DigiTimes. Традиционно Apple обеспечивала TSMC более 20 % выручки, но в последние пару лет у Nvidia дела идут в гору благодаря буму систем искусственного интеллекта. А поскольку последняя заказывает выпуск чипов у TSMC, влияние такого заказчика закономерно усиливается. Если в 2023 году доля Nvidia в структуре выручки TSMC не превышала 6 %, то по итогам текущего она может достичь 21 %. По всей видимости, этого будет достаточно, чтобы обеспечить уверенное превосходство над Apple.

Недавно компании Nvidia и TSMC объявили о выпуске первой кремниевой пластины с 4-нм чипами Blackwell, выпущенной на новом предприятии тайваньского контрактного производителя в американском штате Аризона. В целом, квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд, но выручка увеличилась на более скромные 30,3 % до $32,3 млрд, хотя эта сумма оказалась выше ожиданий аналитиков. Другими словами, выручка TSMC на фоне бума ИИ тоже растёт, и благодарить за это следует, в том числе, и компанию Nvidia.