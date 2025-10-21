Сегодня 21 октября 2025
Ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему Starfield не стала игрой калибра The Elder Scrolls и Fallout

Starfield обещала стать «Skyrim в космосе», однако до популярности знаковой RPG игре оказалось как до Луны. Чего не хватило новейшей разработке Bethesda Game Studios, чтобы стать великой, рассказал бывший сотрудник студии.

Источник изображения: Steam (Porkhammer)

Речь идёт о Брюсе Несмите (Bruce Nesmith) — бывшем дизайн-директоре Bethesda Game Studios, дизайнере систем Starfield, ведущем дизайнере The Elder Scrolls V: Skyrim, дизайнере уровней Fallout 3 и дизайнере квестов Oblivion.

Несмит в разговоре с FRVR признался, что считает Starfield хорошей игрой и гордится работой (своей и бывших коллег) над ней, однако это «не проект калибра Fallout или Skyrim, точнее, The Elder Scrolls».

По словам Несмита, звание игры про космос от создателей Skyrim и Fallout накладывает определённые ожидания, и Starfield их однозначно не оправдала: «Если бы эту же самую игру выпустила не Bethesda, её бы приняли иначе».

Источник изображения: Steam

Как считает Несмит, главной проблемой Starfield был чересчур большой упор на процедурную генерацию: «Когда планеты начинают сливаться друг с другом, а новая высадка перестаёт приносить радость, для меня всё разваливается».

«Меня также разочаровало, когда основным серьёзным врагом в игре оказался человек… классные инопланетяне тоже были, но [люди] — словно волки в Skyrim. Они просто есть, ничего не приносят и не генерируют истории, как разнообразные серьёзные противники», — посетовал Несмит.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass, а в 2026-м, по слухам, собирается на PS5. Потенциальная Starfield 2, считает Несмит, «будет чертовски клёвой игрой».

Теги: starfield, the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
