Uber бросит вызов доминированию роботакси Waymo в Сан-Франциско — если ей разрешат

Компания Uber совместно с Lucid и Nuro планирует запустить в Сан-Франциско собственную службу беспилотных такси в 2026 году. Партнёры уже приступили к дорожным испытаниям своего первого роботакси — внедорожника Lucid Gravity под управлением программного обеспечения Nuro. Перед началом коммерческой эксплуатации им предстоит получить разрешения от Департамента транспортных средств Калифорнии и Комиссии по коммунальным услугам штата.

Ранее в этом году Lucid, Uber и Nuro объявили о крупном соглашении по созданию роботакси, которое предусматривает развёртывание 20 000 беспилотных автомобилей в США в течение следующих шести лет. Автопарк будет управляться Uber или неназванным сторонним партнёром.

«Область залива Сан-Франциско давно является колыбелью передовых технологий, и вполне логично, что программа Uber по созданию роботакси следующего поколения с Lucid и Nuro начнётся именно здесь, а её запуск для широкой публики состоится в следующем году», — заявил директор по продуктам Uber Сачин Кансал (Sachin Kansal).

Компания Lucid недавно предоставила специалистам Nuro первые опытные образцы, оснащённые необходимым оборудованием для беспилотных автомобилей. В ближайшие месяцы размер беспилотного автопарка достигнет более 100 роботакси. Nuro возьмёт на себя руководство испытаниями и валидацией, включая моделирование, испытания на замкнутой трассе и дорожные испытания с участием наблюдателей, обеспечивающих безопасность движения.

В каком-то смысле Uber возвращает себе часть доли рынка, которую в 2024 году заняла Waymo, открыв свои роботакси для широкой публики. Анализ данных оплаты поездок показал, что доля Waymo в Сан-Франциско в декабре 2024 года была практически равна доле Lyft, но только для поездок, начинавшихся и заканчивавшихся в зоне ответственности Waymo.

Uber и Waymo сотрудничают в Остине и Атланте, где роботакси Waymo доступны эксклюзивно в приложении Uber, а также в Финиксе. Любопытно посмотреть, как будут развиваться — или ухудшаться — отношения компаний по мере того, как они вступают в прямую конкуренцию друг с другом.