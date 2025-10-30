«Словно второй дом для меня»: художник показал, как город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion выглядел бы в более реалистичном масштабе

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) опубликовал новый ролик из цикла, в рамках которого воссоздаёт знаковые локации Тамриэля из игр The Elder Scrolls в более реалистичном масштабе.

На этот раз пришла очередь Брумы из The Elder Scrolls IV: Oblivion — старинного города в горах Джерол на севере Сиродила. Расположен в непосредственной близости от границы со Скайримом и служит мостом между Севером и Югом.

По словам Торреса, в Бруме наблюдается интересное сочетание нордского и имперского влияний, что делает город наиболее похожим по атмосфере с представленными в следующей игре серии — The Elder Scrolls V: Skyrim.

Опубликованный Торресом двухминутный ролик с демонстрацией переосмысления Брумы в более реалистичном масштабе включает кинематографичные панорамы города на фоне величественных гор в разное время суток.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Фанаты The Elder Scrolls в комментариях под новым роликом Торреса остались впечатлены обновлённым городом. «Брума — словно второй дом для меня», — поделилась пользователь nashdiy8570.

Напомним, с осени 2022 года Торрес воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Брумы художник уже показал переосмысления Анвила, Лейавина, Чейдинхола, Коррола и Скинграда.