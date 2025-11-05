Сегодня 05 ноября 2025
Важная победа ИИ: Stability AI выиграла суд у Getty Images по делу об авторских правах

Компания Stability AI, создатель популярного инструмента для генерации изображений Stable Diffusion, одержала победу над Getty Images в британском судебном процессе по вопросу нарушения авторских прав фотохостинга при обучении моделей ИИ. Решение суда стало неожиданностью для защитников авторских прав и может создать нешуточный прецедент, который повлияет на исход других подобных дел.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Getty Images, обладающая обширным архивом изображений и видео, в 2023 году подала в суд на Stability AI за незаконное использование миллионов изображений для обучения моделей ИИ. Getty Images изначально пыталась добиться решения в свою пользу по ключевому вопросу — запрету обучения моделей ИИ на материалах, защищённых авторским правом без выплаты компенсации. Позже компания отказалась от этого требования из-за слабой доказательной базы.

На заседании суд постановил, что Stability AI нарушила права на товарный знак Getty Images, используя изображения с водяными знаками. Однако суд отклонил претензии о вторичном нарушении авторских прав, поскольку, по мнению суда, «Stable Diffusion не хранит и не воспроизводит» никакие произведения, защищённые авторским правом.

Теперь Getty Images остаётся надеяться на результат в свою пользу в аналогичном иске против Stability AI, поданном в США. Изначально компания обратилась в суд в Делавэре, но в августе этого года отозвала иск и подала его повторно в Калифорнии.

Число подобных исков неуклонно растёт. Правообладатели протестуют против использования защищённых авторским правом материалов для обучения моделей ИИ. Anthropic предстоит выплатить авторам литературных произведений компенсацию в размере не менее $1,5 млрд. Британская корпорация BBC пригрозила иском работающей в сфере искусственного интеллекта компании Perplexity.

Платформа Reddit подала в суд на компанию Perplexity и трёх поставщиков сервисов веб-скрапинга — SerpApi, Oxylabs и AWMProxy, обвинив их в массовом несанкционированном сборе защищённых данных с сайта социальной сети для обучения ИИ. Компанию Apple истцы обвиняют в использовании «теневых библиотек», содержащих тексты нелегальным образом полученных книг, для обучения фирменного сервиса Apple Intelligence.

Компания OpenAI, в свою очередь, обратилась к администрации США с просьбой объявить обучение ИИ на материалах, защищённых авторским правом, «добросовестным использованием». Компания настаивает на том, что неограниченный доступ к данным является ключом к глобальному лидерству США в сфере искусственного интеллекта.

Теги: искусственный интеллект, авторские права, обучение ии, судебное разбирательство
