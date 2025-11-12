Генеральный директор Advanced Micro Devices Лиза Су (Lisa Su) постаралась развеять опасения по поводу завышенных расходов крупных технологических компаний на искусственный интеллект. Она назвала эти инвестиции «правильной ставкой» для бизнеса. Су сообщила аналитикам, что ожидает планомерного роста выручки AMD на 35 % ежегодно в течение следующих трёх-пяти лет благодаря «ненасытному» спросу на чипы для ИИ.

Лиза Су уверена, что, что инвестиции в большее количество вычислительной техники ускорят темпы инноваций. «Я не думаю, что это большая ставка, — заявила она. — Я думаю, что это правильная ставка». Су добавила, что многие клиенты AMD, использующие гиперскейлеры, за последние 12 месяцев увеличили расходы, поскольку эта технология достигла «переломного момента», и компании могут увидеть отдачу от этих вложений. Глава AMD заявила, что компания рассчитывает достичь «двузначной» доли на рынке ИИ-чипов для центров обработки данных в течение следующих трёх-пяти лет.

Комментарии Су прозвучали на фоне сообщений о масштабных расходах технологических компаний на ИИ в размере более $380 млрд из-за стремления создать необходимую вычислительную инфраструктуру для поддержки растущего спроса. Опасения инвесторов относительно надвигающегося пузыря ИИ растут, но стремление заработать пока побеждает. Некоторые финансисты открыто обвиняют гиперскейлеров в занижении амортизационных расходов за счёт продления жизненного цикла чипов, назвав это «одним из самых распространённых видов мошенничества современной эпохи».

Softbank сообщил, что в октябре продал свою долю в Nvidia на сумму почти $6 млрд, чтобы поддержать свои финансовые вложения в ИИ, включая значительные инвестиции в OpenAI. «Экосистема ИИ находится в таком состоянии, где люди делают ставки, решают, какие ставки они хотят сделать и… на какую часть стека вы хотите сделать ставку», — прокомментировала ситуацию Су.

По мере того, как технологические гиганты увеличивают свои и без того впечатляющие расходы на ИИ, их цифровые рекламные направления также набирают обороты. Квартальные отчёты Meta✴✴, Amazon, Alphabet и Microsoft продемонстрировали хорошую выручку в сфере рекламы. Рост продаж онлайн-рекламы развеял опасения, высказанные ранее в этом году, что экономическая нестабильность, усугублённая торговой политикой США, негативно повлияет на рекламные бюджеты.

По словам финансовых экспертов, в США сложилась ситуация, при которой рецессию в экономике страны предотвращают преимущественно капитальные вложения в сферу ИИ. Строительство инфраструктуры ЦОД и разработка ИИ-моделей обеспечивают экономический рост на фоне потрясений, характерных для других секторов экономики. Как свидетельствуют многочисленные источники, это компенсирует негативное влияние высоких процентных ставок и «хаотичную» торговую политику президента США.

По прогнозам аналитиков, уже в этом году глобальные затраты на ИИ приблизятся к $1,5 трлн, а в 2026 году превысят и $2 трлн. Это произойдёт на фоне неугасающего спроса на строительство новой ИИ-инфраструктуры.