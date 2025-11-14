«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает представлять знаковые локации Тамриэля из игр The Elder Scrolls в более реалистичном масштабе. На этот раз настала очередь Кватча из The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Напомним, Кватч представляет собой крупный город в западной части Сиродила. В The Elder Scrolls IV: Oblivion поселение предстаёт разрушенным в результате атаки даэдра, однако объятыми пламенем руинами Торрес не ограничился.

Опубликованное Торресом двухминутное видео с демонстрацией переосмысления Кватча в более реалистичном масштабе включает кинематографичные панорамы поселения как до, так и после разрушения.

Используя доступные в The Elder Scrolls Online сведения о том, каким Кватч был до нападения армии Мерунеса Дагона, художник смог воссоздать город в первозданном виде, не считая «нескольких вольностей».

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Фанаты The Elder Scrolls в комментариях под новым роликом Торреса оказались поражены взглядом на город до разрушения. «Кватч, который мы заслужили, но не получили», — поделился пользователь 60sSam.

По словам Торреса, Кватч — последний из городов Сиродила в его списке на воссоздание. До этого художник переосмыслил Имперский город, Анвил, Лейавин, Чейдинхол, Коррол, Скинград, Бруму и Бравил.