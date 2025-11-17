SpaceX в пятисотый раз успешно запустила многоразовую ракету Falcon 9

Сегодня SpaceX совершила успешный пятисотый запуск своей многоразовой ракеты Falcon 9. Она стартовала с космической базы Ванденберг в 08:21 по московскому времени и успешно вывела на орбиту космический аппарат Sentinel-6B для картографирования океана. Через девять минут после старта, в точном соответствии с планом, первая ступень Falcon 9 совершила посадку на базе Ванденберг.

«Поздравляем команду SpaceX с завершением 500 (!!!!) миссий с использованием проверенных в лётном опыте ракетных ускорителей. Вы сделали невозможное возможным с помощью многоразовых ракет, проложив путь к высадке огромного количества грузов и множества людей для обеспечения постоянного присутствия человечества на Луне и за её пределами с помощью Starship!» — написала в социальной сети X глава SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

Разгонный блок Falcon 9 вывел Sentinel-6B на орбиту по расписанию примерно через 57 минут после старта на высоте 1322 километра. После серии проверок спутник весом 1440 кг приступит к выполнению поставленных задач. Представитель NASA Деррол Нейл (Derrol Nail) отметил важность миссии Sentinel-6B, которая продолжит ведущуюся уже сорок лет работу по мониторингу уровня мирового океана. Sentinel-6B является частью программы Евросоюза по наблюдению за Землёй «Коперник».

Эта миссия является совместным проектом Еврокомиссии, «Европейского космического агентства» (ЕКА), NASA, Eumetsat и «Национального управления океанических и атмосферных исследований» США при поддержке французского космического агентства CNES. «Мониторинг повышения уровня моря занимает важное место в глобальной повестке дня, — говорится в описании миссии. — За последние 25 лет, согласно данным “Коперника”, средняя высота мирового океана поднялась почти на 10 см».

Sentinel-6B будет выполнять эту работу с помощью радиолокационного альтиметра, разработанного ЕКА. Спутник также оснащён предоставленным NASA микроволновым радиометром, который будет определять содержание влаги в атмосфере, что позволит более точно интерпретировать результаты альтиметра. В течение первого года наблюдений Sentinel-6B будет работать совместно со своим предшественником — Sentinel-6, что, по словам EKA, «обеспечит большую точность благодаря кросс-калибровке между двумя приборами».

Первая ступень Falcon 9 вернулась на базу Ванденберг для посадки примерно через девять минут после старта, как и планировалось. Это был третий полёт этой конкретной ступени. В ходе двух предыдущих миссий она выводила на орбиту группы спутников широкополосной связи Starlink компании SpaceX.