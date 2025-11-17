Сегодня 17 ноября 2025
Утечки об уходе Тима Кука на пенсию — это продуманная проверка реакции рынка

В начале ноября генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook) исполнилось 65 лет. Этот факт вызвал волну спекуляций на тему его возможного ухода на пенсию, хотя ещё в августе аналитики были уверены, что Кук пока не собирается покидать свой пост. Теперь эксперты полагают, что сообщения о возможной отставке Кука являются пробным шаром, рассчитанным на проверку реакции бизнеса и общественности.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В опубликованном позавчера отчёте Financial Times говорится, что совет директоров Apple активизировал поиски замены генерального директора в связи с достижением Куком пенсионного возраста. Старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тёрнас (John Ternus) считается наиболее вероятным кандидатом на эту должность после ухода Тима Кука, но пока он не утверждён в этом статусе даже предварительно, а в отчёте сказано, что совет директоров также рассматривает внешних кандидатов.

Компания может объявить о важнейшем кадровом решении в новой истории Apple в начале следующего года, чтобы дать новому генеральному директору время освоиться до WWDC в июне и следующего запуска iPhone в сентябре. Однако авторы отчёта подстраховываются, отмечая, что запланированные сроки могут измениться. Многие аналитики полагают, что этот отчёт имеет все признаки преднамеренной утечки, так как число людей в Apple, которые могли бы знать об этом, настолько мало, что случайная утечка кажется маловероятной.

«Не думаю, что за пределами высшего руководства и совета директоров Apple есть много людей, если таковые вообще есть, которые хоть как-то понимают, что думает Кук по этому поводу. То, что несколько человек говорили об этом, говорит мне, что эти источники (члены совета директоров?) сделали это с благословения Кука, и они хотят, чтобы это объявление не стало чем-то большим, чем просто небольшим сюрпризом», — считает основатель ресурса Daring Fireball Джон Грубер (John Gruber).

«Тот факт, что под этим постом из 330 слов стоят подписи четырёх репортёров, говорит о том, что это не просто досужие домыслы, основанные на какой-то болтовне, а скорее потенциальный пробный шар, основанный на идее, что по крайней мере некоторые “знающие” люди что-то там знают», — согласен с ним бывший партнёр Google Ventures М.Г. Сиглер (M. G. Siegler).

Учитывая, что Кук руководил ростом компании с $350 млрд в 2011 году до $4 трлн сегодня, вполне естественно, что совет директоров обеспокоен реакцией рынка на его уход на пенсию. Если он действительно планирует уйти на пенсию в следующем году, компания хотела бы оценить реакцию инвесторов и дать людям время свыкнуться с этой мыслью.

Даже если Кук рассматривает возможность своего ухода на пенсию, его лояльность к компании подразумевает, что он уйдёт только тогда, когда рынок будет к этому готов. Вполне возможно, что Кук мог бы временно занять пост председателя или советника совета директоров, чтобы ещё больше успокоить инвесторов.

Эта утечка, очевидно, предназначена для определения наиболее благоприятного момента для этого шага. После её появления акции Apple снизились в пределах 1 %, что находится в пределах нормы случайных колебаний. Это, как правило, говорит о том, что инвесторы были к этому готовы уже некоторое время и не испытывают чрезмерного беспокойства.

apple, тим кук, пенсия, отставка, преемник, генеральный директор, совет директоров, утечка, пробный шар
