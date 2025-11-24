Сегодня 24 ноября 2025
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Вышедший недавно вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от Paradox Interactive и The Chinese Room не стал той игрой, которую фанаты ждали 20 лет. Предрекали такой исход и разработчики, причём задолго до релиза.

Источник изображения: Steam (Phineas)

Источник изображения: Steam (Phineas)

Как подметили в издании Video Games Chronicle, сооснователь и бывший руководитель The Chinese Room Дэн Пинчбек (Dan Pinchbeck) в недавнем интервью блогеру Кэт Бёртон (Cat Burton) рассказал о своём отношении к Bloodlines 2.

Напомним, изначально Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разрабатывалась студией Hardsuit Labs, но в 2021 году (хотя объявили об этом в 2023-м) досталась The Chinese Room. Пинчбек выступал творческим руководителем проекта.

Источник изображения: Steam (roz)

Источник изображения: Steam (roz)

Пинчбек признался, что с продюсером из Paradox выступал против того, чтобы игра называлась Bloodlines 2: «Это казалось самым важным. Выйти и сказать, что это не Bloodlines 2. Нельзя сделать Bloodlines 2. Недостаточно времени, денег».

«Вы не сможете порадовать ни любителей Bloodlines 1, ни тех, кто о Bloodlines не знает, потому что они никогда не получат Bloodlines 2. Лишь несовершенную игру, которую сделали слишком быстро с недостаточным бюджетом», — уверен Пинчбек.

Задумкой Пинчбека было сделать игру более линейной — ближе к Dishonored, чем Skyrim (источник изображения: Steam)

Задумкой Пинчбека было сделать игру более линейной — ближе к Dishonored, чем Skyrim (источник изображения: Steam)

По словам Пинчбека, из-за амбиций разных акционеров разработка Bloodlines 2 превратилась в «развёртывание змеиного клубка конкурирующих приоритетов, желаний и тому подобного». Специалист покинул The Chinese Room в 2023 году.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила смешанные отзывы пользователей и критиков, но бросать проект в Paradox Interactive и The Chinese Room не намерены.

Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
