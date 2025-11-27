Assassin's Creed Shadows пошла по пути Cyberpunk 2077 — Ubisoft отменила второе дополнение к игре

Помощник руководителя разработки Assassin’s Creed Shadows Симон Леме-Комтуа (Simon Lemay-Comtois) в интервью блогеру JorRaptor прокомментировал судьбу второго дополнения к игре.

Напомним, на анонсе прошлой весной Ubisoft обещала выпустить два DLC для Assassin’s Creed Shadows. После отказа от сезонного абонемента первый аддон (Claws of Awaji) стал частью бонуса за предзаказ, а о втором ничего слышно не было.

По словам Леме-Комтуа, на настоящий момент ещё одно сюжетное дополнение к Assassin's Creed Shadows, сопоставимое по размерам с Claws of Awaji, Ubisoft выпускать не планирует.

Леме-Комтуа добавил, что планы, конечно, могут измениться. Для Assassin's Creed Mirage, например, расширений не готовили вовсе, однако спустя два года после релиза игра получила бесплатный аддон Valley of Memory.

Стоит отметить, что последние три флагманские Assassin's Creed до Shadows обзавелись по меньшей мере двумя (Origins, Odyssey), а то и тремя DLC (Valhalla). Mirage должна была стать четвёртым для Valhalla, но выросла в отдельную игру.

Что касается продолжения пострелизного развития, то в 2026 году Assassin’s Creed Shadows ждут более «мясистые», но редкие контентные обновления, которые будут сопоставимы по масштабу с вышедшим 25 ноября.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а 2 декабря доберётся до Nintendo Switch 2. Ранее Леме-Комтуа объяснил, зачем в игру добавили микротранзакции.