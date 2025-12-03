Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation На японском телевидении показали несколь...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На японском телевидении показали несколько секунд нового геймплея Resident Evil Requiem — фанаты первой части и ремейка Resident Evil 2 в восторге

Японский издатель и разработчик Capcom обещает показать амбициозный хоррор Resident Evil Requiem в начале 2026 года, однако так долго новых геймплейных кадров фанатам ждать не пришлось.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) обратил внимание, что на японском телевидении недавно показали небольшой фрагмент игрового процесса Resident Evil Requiem с видом от третьего лица.

В 33-секундном ролике героиня Requiem Грейс Эшкрофт сталкивается с парой зомби в плохо освещённых коридорах какого-то особняка. Протагонистка пытается устранить врагов выстрелами из пистолета, но несколько раз промахивается.

Как подметил AestheticGamer, так как речь идёт о японском телевидении, показанная на нём версия Resident Evil Requiem наверняка подверглась цензуре. Это можно заметить по отсутствию брызг крови в отрывке.

Несмотря скоротечность ролика, зрители оценили навевающий воспоминания об особняке семьи Спенсеров из оригинальной Resident Evil антураж и геймплей в духе ремейка Resident Evil 2.

По сюжету Грейс, которая работает техническим аналитиком ФБР, в ходе расследования выходит на след Раккун-Сити. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Capcom уверяет, что игра не повторит судьбу Monster Hunter Wilds, которая до сих пор страдает от проблем с оптимизацией.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией
Мобильная хоррор-стратегия Resident Evil: Survival Unit не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода, но не для России
Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store
Слухи: разработчики Deus Ex провели новую волну сокращений и отменили возрождение Legacy of Kain
Сделка по уходу с биржи обернётся для Electronic Arts почти полной зависимостью от Суверенного фонда Саудовской Аравии
Следствие ведёт Инквизиция: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy раскрыли подробности детективной системы
Теги: resident evil requiem, capcom, шутер, хоррор
resident evil requiem, capcom, шутер, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.