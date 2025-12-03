На японском телевидении показали несколько секунд нового геймплея Resident Evil Requiem — фанаты первой части и ремейка Resident Evil 2 в восторге

Японский издатель и разработчик Capcom обещает показать амбициозный хоррор Resident Evil Requiem в начале 2026 года, однако так долго новых геймплейных кадров фанатам ждать не пришлось.

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) обратил внимание, что на японском телевидении недавно показали небольшой фрагмент игрового процесса Resident Evil Requiem с видом от третьего лица.

В 33-секундном ролике героиня Requiem Грейс Эшкрофт сталкивается с парой зомби в плохо освещённых коридорах какого-то особняка. Протагонистка пытается устранить врагов выстрелами из пистолета, но несколько раз промахивается.

Как подметил AestheticGamer, так как речь идёт о японском телевидении, показанная на нём версия Resident Evil Requiem наверняка подверглась цензуре. Это можно заметить по отсутствию брызг крови в отрывке.

Несмотря скоротечность ролика, зрители оценили навевающий воспоминания об особняке семьи Спенсеров из оригинальной Resident Evil антураж и геймплей в духе ремейка Resident Evil 2.

По сюжету Грейс, которая работает техническим аналитиком ФБР, в ходе расследования выходит на след Раккун-Сити. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Capcom уверяет, что игра не повторит судьбу Monster Hunter Wilds, которая до сих пор страдает от проблем с оптимизацией.