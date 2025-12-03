«У Microsoft никогда ничего не получается с первого раза»: Copilot+PC провалился и только запутал пользователей

По мнению аналитиков, Microsoft следует отказаться от маркировки Copilot+PC для ПК, поскольку она лишь сеет путаницу среди покупателей. По замыслу компании, сертифицированные подобным образом ПК с нейропроцессорами (NPU), должны были запускать ИИ-приложения без подключения к интернету. На самом деле концепция Copilot+PC лишь создала необоснованные технические барьеры для ИИ, не предоставив владельцам таких устройств практически никаких преимуществ.

По словам главного аналитика Tirias Research Джима Макгрегора (Jim McGregor), Copilot+PC не создал ничего, кроме головной боли и замешательства у потребителей, предприятий и программистов. «У Microsoft никогда ничего не получается с первого раза», — констатировал он. По его мнению, отрасль не нуждалась в продвинутых ПК с ИИ, поскольку многие современные компьютеры на базе Windows уже способны поддерживать определённый уровень ИИ, а более сложные задачи можно выполнять в облаке.

«Пользователи, которые поверили в ажиотаж вокруг ПК с ИИ, думая: “Я получу все эти крутые функции ИИ на любом стандартном ПК с Windows”, вместо этого получили дорогостоящие “пресс-папье” с небольшим количеством приложений», — считает Макгрегор.

Косвенно его мнение подтверждает тот факт, что на конференции Ignite в прошлом месяце Microsoft больше рассказывала о своей концепции облачного ПК на базе Windows 365 с новыми функциями, такими как агенты ИИ, чем о ПК с ИИ. Анонс небольших компьютеров Copilot+PC практически затерялся в шуме конференции, хотя несколько небольших функций ИИ, доступных только на Copilot+PC, всё же были представлены, включая диктовку Fluid, возможность конвертировать таблицы в Excel с помощью Click to Do и офлайн-поддержку помощи с написанием текстов.

Хотя представитель Microsoft уверял, что компания «по-прежнему стремится предоставлять уникальные возможности ИИ на Copilot+PC», за последние полтора года многие предприятия покупали такие ПК, не имея ни малейшего представления о том, как их лучше всего использовать.

«Пользователи могли и до сих пор могут решать свои задачи с помощью ИИ в облаке, что ставит под сомнение непосредственную ценность Copilot+PC, — считает главный аналитик Technalysis Research Боб О’Доннелл (Bob O’Donnell). — Вся эта история с нейронными процессорами (NPU) становится какой-то глупой и необязательной».

Microsoft под эгидой Copilot+PC создала более дорогие ПК с новыми возможностями ИИ, но предприятия в основном не поверили в эту шумиху, а нынешнее поколение Copilot+PC не вызвало у них ажиотажа, отметил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). По его мнению, «это помогло увеличить средние цены продаж и выделить премиальный сегмент среди остальных, но в целом не увеличило объём рынка в единицах оборудования».

В долгосрочной перспективе все компьютеры на базе Windows станут «ПК с ИИ», хотя их возможности будут различаться, чтобы поддерживать разные ценовые категории. Фактически, сама Microsoft в октябре заявила, что все ПК будут оснащены ИИ-процессорами, намекая на прекращение эксклюзивности некоторых функций ИИ для Copilot+PC. Это заявление было сделано на следующий день после окончания поддержки Windows 10. В то же время Microsoft анонсировала некоторые новые функции Copilot, которые будут работать на всех ПК.

При запуске Copilot+PC Microsoft обещала множество приложений, которые смогут использовать возможности аппаратного обеспечения. Но экосистема программного обеспечения оказалась к этому не готова. Copilot+PC используют чипы от Qualcomm, Intel и AMD, которые различаются по конструкции и производительности. В результате программистам приходилось писать несколько вариантов кода.

Теперь эта проблема стала менее актуальной благодаря недавно анонсированной функции Windows ML 2.0, которая не делает различий между нейронными процессорами (NPU), центральными процессорами (CPU), графическими процессорами (GPU) и специализированными ускорителями ИИ. Microsoft также добавила малые языковые модели Phi и Mu для приложений ИИ, которые можно запускать непосредственно на ПК.

Хотя новые функции ИИ, анонсированные на конференции Ignite, также используют возможности NPU, жёсткие требования Microsoft к производительности NPU снижаются, отмечают аналитики. Также есть признаки того, что Intel может снизить приоритет NPU и вернуться к графическим процессорам в качестве стандарта вычислений для ПК с искусственным интеллектом (ИИ).

Перспективный процессор Intel Panther Lake, который должен появиться в начале следующего года, обеспечивает высокую производительность ИИ на графических процессорах, в то время как его нейронный процессор (NPU) получил лишь незначительное обновление по сравнению с предыдущими поколениями и уступает чипам Snapdragon. «Intel идёт в другом направлении. Поэтому у них будет NPU с производительностью около 50 TOPS… Но большую часть своих TOPS они вложат в графический процессор», — заявил Макгрегор.

Хотя ПК с сертификацией Copilot+PC в основном оказались очередным и не особо удачным маркетинговым ходом, в целом Windows продолжит развиваться в сторону ИИ, считает главный аналитик Next Curve Леонард Ли (Leonard Lee): «Microsoft пытается использовать возможности ИИ, чтобы снова сделать ПК полезным… Они хотят продолжить сотрудничество со всеми разработчиками чипов, чтобы установить определённый минимальный набор характеристик, который соответствовал бы тому, что Microsoft считает необходимым».