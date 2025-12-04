У Nvidia возникли проблемы с деньгами — их слишком много

По мере того, как Nvidia превратилась из производителя игровых видеокарт в самую дорогую компанию США, её баланс наличных достиг невероятных значений, а инвесторы всё чаще задаются вопросом — что компания будет делать со своими денежными средствами. По подсчётам аналитиков, компания сгенерирует $96,85 млрд свободного денежного потока только в этом году и $576 млрд в течение следующих трёх лет.

На этой неделе Nvidia объявила о приобретении за $2 млрд доли в компании Synopsys, занимающейся разработкой микросхем. Компания также планирует приобрести долю в Nokia на $1 млрд, инвестирует $5 млрд в Intel и $10 млрд в Anthropic. В этот список следует добавить обязательство на $100 млрд по выкупу акций OpenAI в течение следующих нескольких лет. Кроме того, в октябрьском отчёте Nvidia сообщила, что уже инвестировала $8,2 миллиарда в частные компании.

Масштабы инвестиций Nvidia производят впечатление, но у компании достаточно средств, чтобы выписывать столь крупные чеки. На конец октября Nvidia располагала $60,6 млрд в виде наличных и краткосрочных инвестиций — почти в пять раз больше, чем $13,3 млрд в январе 2023 года, сразу после того, как OpenAI выпустила ChatGPT. Именно этот запуск три года назад сыграл ключевую роль в превращении чипов Nvidia в самый ценный технологический продукт.

«Ни одна компания не росла в таких масштабах», — заявил генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Некоторые аналитики полагают, что Nvidia следует тратить больше денежных средств на выкуп акций, чем компания успешно занимается и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мы продолжим выкуп акций», — подтвердил Хуанг. В августе совет директоров компании увеличил лимит обратного выкупа акций на $60 млрд. За первые три квартала года компания потратила $37 млрд на обратный выкуп акций и выплату дивидендов.

Хуанг назвал стратегические инвестиции своей компании «действительно важной работой» и отметил, что рост таких компаний, как OpenAI, стимулирует дополнительное потребление ИИ и чипов Nvidia. Компании не требуются никакие инвестиции для использования её продуктов, они и так востребованы. «Все инвестиции, которые мы сделали до сих пор — абсолютно все, точка — связаны с расширением охвата CUDA, расширением экосистемы», — подчеркнул Хуанг, имея в виду программное обеспечение для ИИ.

Приобретение Nvidia компании Mellanox за $7 млрд в 2020 году стало крупнейшим в истории компании. Оно заложило основу для её текущих продуктов в области искусственного интеллекта, которые представляют собой не отдельные чипы, а целые серверные стойки, стоимостью до $3 млн. Именно технологии Mellanox обеспечивают сверхскоростную связь между чипами.

Однако Nvidia столкнулась с проблемами регулирования, когда в 2020 году попыталась купить компанию Arm, занимающуюся разработкой чипов, за $40 млрд. Сделка была отменена под давлением регулирующих органов США и Великобритании. В последние годы Nvidia поглотила несколько небольших инженерных компаний, но с момента провала сделки с Arm ей не удалось совершить ещё одного подобного многомиллиардного приобретения.

Главная задача компании — обеспечить наличие достаточного количества денежных средств для своевременной поставки продуктов следующего поколения. Большинство крупнейших клиентов Nvidia — производители оборудования, такие как Foxconn и Dell, что может потребовать от Nvidia предоставления оборотного капитала для управления запасами и создания дополнительных производственных мощностей.

Хуанг не сомневается, что устойчивость баланса Nvidia даёт её клиентам и поставщикам уверенность в том, что будущие заказы, которые он назвал «отбором», будут выполнены. «Наша репутация и авторитет невероятны, — заявил он. — Для этого необходим действительно сильный баланс, чтобы поддерживать уровень роста, его темпы и масштабы».