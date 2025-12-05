Сегодня 05 декабря 2025
Nvidia списала GeForce GTX 10 и GTX 900: для них перестали выходить драйверы Game Ready

Компания Nvidia выпустила первый драйвер ветки Game Ready 590 для Windows, который официально завершает полноценную поддержку видеокарт серий GeForce GTX 10 (Pascal) и GTX 900 (Maxwell). Ранее аналогичный шаг был сделан в Linux-версии драйвера, где эти GPU уже были исключены из списка поддерживаемых.

В журнале изменений нового драйвера для Windows больше не фигурирует ни одна модель серий GTX 10 и GTX 900, а также единственная десктопная видеокарта на архитектуре Volta — Titan V. Таким образом, архитектуры Pascal, Maxwell и Volta полностью выведены из состава архитектур, получающих регулярные Game Ready-обновления.

Что интересно, после публикации драйвера внимательные пользователи заметили, что в примечаниях к релизу среди поддерживаемых карт всё ещё значились некоторые модели семейства Pascal — доступные мобильные карты GeForce MX. Это вызвало вопросы, однако Nvidia уже внесла корректировки: прежний список включал их по ошибке. Как оказалось, разработчики просто забыли удалить мобильные GPU серии MX. Таким образом, вся линейка Pascal более не получит обновлений с игровыми оптимизациями.

При этом речь идёт лишь о прекращении игровых оптимизаций, а не о полной остановке поддержки. Nvidia обещает продолжить выпускать ежеквартальные обновления безопасности — пользователи смогут получать критические исправления, но новые оптимизации под игры появляться больше не будут. Владельцам GeForce GTX 900 и GTX 10 компания фактически даёт понять: для комфортного игрового опыта пора задуматься о модернизации ПК.

Завершение жизненного цикла Pascal и Maxwell стало ожидаемым шагом — этим архитектурам уже около 8–10 лет, и Nvidia сосредоточится на более современных решениях, ориентированных на трассировку лучей, технологии DLSS и ИИ-ускорение.

Последними GeForce GTX, получающими драйверы Game Ready, остались карты GTX 16-й серии поколения Turing, которые лишены поддержки трассировки лучей, но всё ещё весьма популярны в бюджетных геймерских ПК. В свою очередь Titan RTX на базе Turing стал последним «Титаном» с полноценной поддержкой.

GeForce MX450 стала последней картой серии MX с поддержкой Game Ready — всё же она построена на архитектуре Turing и вышла относительно недавно, в 2020 году. Это последний представитель серии MX.

Добавим, что вместе драйвером Game Ready 591.44 компания Nvidia наделила видеокарты GeForce RTX 50-й серии поддержкой PhysX.

nvidia, pascal, maxwell, volta, драйвер, видеокарта, geforce
