ChatGPT стал самым скачиваемым бесплатным iOS-приложением 2025 года

Apple опубликовала список самых скачиваемых бесплатных приложений в App Store, и ChatGPT от OpenAI, как и ожидалось, занял первое место. На сегодняшний день ChatGPT обрабатывает почти 30 000 сообщений в секунду. Большинство взрослых пользователей активно используют его для поиска информации, фактически заменяя традиционные поисковые системы. Почти треть американских подростков ежедневно используют чат-боты и 59 % их обращений приходится на ChatGPT.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

С более чем 800 миллионами еженедельных пользователей ChatGPT увеличил свою пользовательскую базу в четыре раза за последний год и добавил более 300 миллионов пользователей с марта. Чрезвычайная популярность ChatGPT делает его позицию самого скачиваемого iOS-приложения 2025 года неудивительной. Несмотря на противоречия, у сервиса сотни миллионов пользователей, включая значительную часть американских подростков. Однако конкурирующий чат-бот от Google набирает обороты, а до коммерческого успеха ChatGPT ещё очень далеко.

Google, опасаясь, что чат-бот OpenAI может заменить его поисковую систему, быстро интегрировала своего чат-бота Gemini в браузер Chrome и другие продукты. Хотя Gemini едва попал в топ-10 приложений Apple, его растущая популярность и набор функций начали оказывать конкурентное давление на ChatGPT, в связи с чем OpenAI недавно объявила «красный код» в разработке, сместив акцент с внедрения новых функций на повышение производительности и надёжности. Первым результатом стал запуск GPT-5.2.

Google, благодаря гигантскому поисковому бизнесу, опирается на гораздо более прочную финансовую основу, чем OpenAI, которая целиком и полностью зависит от привлечённых инвестиций. Несмотря на планы вложить в инфраструктуру и разработку ИИ сотни миллиардов долларов в ближайшие годы, OpenAI не планирует стать прибыльной как минимум до 2029 года.

Сложившая ситуация с беспрецедентными инвестициями в ИИ вызвала опасения финансистов и аналитиков относительно возникновения пузыря ИИ, поскольку технология пока не принесла прибыли большинству предприятий. Более того, вопросы об эффективности генеративного ИИ остаются на повестке дня, поскольку чат-боты и большие языковые модели продолжают галлюцинировать, демонстрировать неточности в своих ответах и даже причинять вред.

В первую десятку самых популярных бесплатных приложений App Store вошли TikTok, WhatsApp, Instagram и YouTube, в то время как Facebook ограничился одиннадцатым местом. Удивительно, но Threads занимает второе место, а Twitter и Bluesky вообще не вошли в двадцатку. Впечатляющие результаты продемонстрировал видеоредактор CapCut, занявший двенадцатое место. Примечательно, что Copilot отсутствует в топ-20 приложений Apple, несмотря на все старания Microsoft.

Источник:

Теги: chatgpt, app store, популярность, apple, openai, google, gemini
