Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT вырос в восемь раз: OpenAI показ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT вырос в восемь раз: OpenAI показала, почему её планы стоят $1,4 трлн

Через неделю после того, как Сэм Альтман (Sam Altman) разослал служебную записку о «красном коде» из-за конкурентной угрозы со стороны Google, OpenAI опубликовала данные, свидетельствующие о резком росте использования её инструментов ИИ за последний год. По утверждению компании результаты превосходные: объём сообщений ChatGPT вырос в восемь раз с ноября 2024 года, а сотрудники компаний, внедривших чат-бот, экономят до часа времени ежедневно.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

OpenAI вынуждена переосмысливать свою позицию лидера в области корпоративного ИИ из-за растущего конкурентного давления. Хотя, согласно индексу Ramp AI, почти 36 % американских компаний являются клиентами ChatGPT Enterprise по сравнению с 14,3 % у Anthropic, большая часть выручки OpenAI по-прежнему поступает от потребительских подписок — базы, которая находится под угрозой со стороны Google Gemini. Кроме того, OpenAI всё чаще приходится сталкиваться с поставщиками открытых моделей ИИ для корпоративных клиентов.

В общей сложности OpenAI рассчитывает на инвестиции в размере $1,4 трлн на развитие инфраструктуры ИИ в течение следующих нескольких лет, что делает рост корпоративных клиентов неотъемлемой частью её бизнес-модели. «С точки зрения экономического роста, потребители действительно важны, — заявил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи (Ronnie Chatterji). — Но если посмотреть на исторически революционные технологии, такие как паровой двигатель, то именно внедрение и масштабирование этих технологий компаниями приносит наибольшие экономические выгоды».

Данные, предоставленные OpenAI, показывают, что внедрение технологий среди крупных предприятий не только растёт, но и становится более интегрированным в рабочие процессы. Организации, использующие API OpenAI, потребляют в 320 раз больше «токенов рассуждений», чем год назад, что косвенно говорит о применении ИИ для решения более сложных задач. Однако, это может подтверждать лишь факт активных экспериментов с новой технологией, которые не приносят долгосрочной выгоды. К тому же, рост числа токенов логического мышления коррелирует с ростом энергопотребления и может дорого обходиться клиентам.

OpenAI также описала изменения в использовании её инструментов корпоративными клиентами. Использование ИИ-помощников для автоматизации рабочих процессов выросло за последний год в 19 раз и теперь на них приходится 20 % корпоративных сообщений. «Это показывает, насколько люди способны использовать эту мощную технологию и адаптировать её под свои нужды», — заявил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап (Brad Lightcap).

Источник изображений: OpenAI

Источник изображений: OpenAI

По данным OpenAI, интеграции ИИ привели к значительной экономии времени. Клиенты сообщили об экономии от 40 до 60 минут в день благодаря корпоративным продуктам OpenAI, хотя эта экономия может не отражать время, затрачиваемое на изучение систем, написание подсказок или проверку результатов ИИ.

В отчёте OpenAI отмечается, что сотрудники предприятий все чаще используют инструменты ИИ для расширения своих возможностей. По утверждению компании, три четверти опрошенных утверждают, что ИИ позволяет им решать задачи, в том числе технические, которые они раньше не могли выполнять. OpenAI сообщила о 36-процентном увеличении количества сообщений, связанных с программированием, за пределами инженерных, ИТ- и исследовательских групп.

Хотя OpenAI продвигает идею о том, что её технология расширяет возможности сотрудников, стоит отметить, что написание кода при помощи чат-бота может привести к увеличению числа уязвимостей безопасности и сложностям при доработках программ. Для обнаружения ошибок, уязвимостей и эксплойтов и решения других проблем компания выпустила агентский инструмент исследования безопасности Aardvark, который сейчас находится на стадии закрытого бета-тестирования.

Лайткап и Чаттерджи подчеркнули «растущий разрыв во внедрении ИИ», при этом некоторые «передовые» сотрудники чаще используют больше инструментов, чем «отстающие». «Есть компании, которые до сих пор воспринимают эти системы как программное обеспечение, что-то, что я могу купить, предоставить своим командам, и на этом всё заканчивается, — сказал Лайткап. — А есть компании, которые действительно начинают его использовать, почти как операционную систему. По сути, это реплатформинг многих операций компании».

По мнению OpenAI, даже самые активные пользователи ChatGPT Enterprise не используют все доступные им передовые инструменты, такие как дата-майнинг, логический анализ или поиск. Лайткап полагает, что полное внедрение систем ИИ требует существенного изменения мышления сотрудников и более глубокой интеграции ИИ с корпоративными данными и процессами. Потребуется время, чтобы лучше понять возможности и перестроить рабочие процессы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инвесторы охладели к OpenAI, фаворитом в сфере ИИ становится Google
OpenAI заявила, что появившиеся в ChatGPT рекомендации по покупкам не являются рекламой
Рост числа пользователей ChatGPT стал замедляться, а Gemini набирает обороты
Microsoft перестанет настойчиво показывать «Действия ИИ» в контекстном меню «Проводника»
После скандала с цензурой OnePlus отключила ИИ-генератор текста в своих смартфонах
Марк Цукерберг лично развозил домашний суп ИИ-специалистам, которых пытался переманить
Теги: openai, искусственный интеллект, отчёт, инвесторы, внедрение, конкуренция
openai, искусственный интеллект, отчёт, инвесторы, внедрение, конкуренция
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.