ChatGPT вырос в восемь раз: OpenAI показала, почему её планы стоят $1,4 трлн

Через неделю после того, как Сэм Альтман (Sam Altman) разослал служебную записку о «красном коде» из-за конкурентной угрозы со стороны Google, OpenAI опубликовала данные, свидетельствующие о резком росте использования её инструментов ИИ за последний год. По утверждению компании результаты превосходные: объём сообщений ChatGPT вырос в восемь раз с ноября 2024 года, а сотрудники компаний, внедривших чат-бот, экономят до часа времени ежедневно.

OpenAI вынуждена переосмысливать свою позицию лидера в области корпоративного ИИ из-за растущего конкурентного давления. Хотя, согласно индексу Ramp AI, почти 36 % американских компаний являются клиентами ChatGPT Enterprise по сравнению с 14,3 % у Anthropic, большая часть выручки OpenAI по-прежнему поступает от потребительских подписок — базы, которая находится под угрозой со стороны Google Gemini. Кроме того, OpenAI всё чаще приходится сталкиваться с поставщиками открытых моделей ИИ для корпоративных клиентов.

В общей сложности OpenAI рассчитывает на инвестиции в размере $1,4 трлн на развитие инфраструктуры ИИ в течение следующих нескольких лет, что делает рост корпоративных клиентов неотъемлемой частью её бизнес-модели. «С точки зрения экономического роста, потребители действительно важны, — заявил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи (Ronnie Chatterji). — Но если посмотреть на исторически революционные технологии, такие как паровой двигатель, то именно внедрение и масштабирование этих технологий компаниями приносит наибольшие экономические выгоды».

Данные, предоставленные OpenAI, показывают, что внедрение технологий среди крупных предприятий не только растёт, но и становится более интегрированным в рабочие процессы. Организации, использующие API OpenAI, потребляют в 320 раз больше «токенов рассуждений», чем год назад, что косвенно говорит о применении ИИ для решения более сложных задач. Однако, это может подтверждать лишь факт активных экспериментов с новой технологией, которые не приносят долгосрочной выгоды. К тому же, рост числа токенов логического мышления коррелирует с ростом энергопотребления и может дорого обходиться клиентам.

OpenAI также описала изменения в использовании её инструментов корпоративными клиентами. Использование ИИ-помощников для автоматизации рабочих процессов выросло за последний год в 19 раз и теперь на них приходится 20 % корпоративных сообщений. «Это показывает, насколько люди способны использовать эту мощную технологию и адаптировать её под свои нужды», — заявил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап (Brad Lightcap).

По данным OpenAI, интеграции ИИ привели к значительной экономии времени. Клиенты сообщили об экономии от 40 до 60 минут в день благодаря корпоративным продуктам OpenAI, хотя эта экономия может не отражать время, затрачиваемое на изучение систем, написание подсказок или проверку результатов ИИ.

В отчёте OpenAI отмечается, что сотрудники предприятий все чаще используют инструменты ИИ для расширения своих возможностей. По утверждению компании, три четверти опрошенных утверждают, что ИИ позволяет им решать задачи, в том числе технические, которые они раньше не могли выполнять. OpenAI сообщила о 36-процентном увеличении количества сообщений, связанных с программированием, за пределами инженерных, ИТ- и исследовательских групп.

Хотя OpenAI продвигает идею о том, что её технология расширяет возможности сотрудников, стоит отметить, что написание кода при помощи чат-бота может привести к увеличению числа уязвимостей безопасности и сложностям при доработках программ. Для обнаружения ошибок, уязвимостей и эксплойтов и решения других проблем компания выпустила агентский инструмент исследования безопасности Aardvark, который сейчас находится на стадии закрытого бета-тестирования.

Лайткап и Чаттерджи подчеркнули «растущий разрыв во внедрении ИИ», при этом некоторые «передовые» сотрудники чаще используют больше инструментов, чем «отстающие». «Есть компании, которые до сих пор воспринимают эти системы как программное обеспечение, что-то, что я могу купить, предоставить своим командам, и на этом всё заканчивается, — сказал Лайткап. — А есть компании, которые действительно начинают его использовать, почти как операционную систему. По сути, это реплатформинг многих операций компании».

По мнению OpenAI, даже самые активные пользователи ChatGPT Enterprise не используют все доступные им передовые инструменты, такие как дата-майнинг, логический анализ или поиск. Лайткап полагает, что полное внедрение систем ИИ требует существенного изменения мышления сотрудников и более глубокой интеграции ИИ с корпоративными данными и процессами. Потребуется время, чтобы лучше понять возможности и перестроить рабочие процессы.