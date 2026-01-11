Итоги 2025 года: мониторы. OLED – наше всё?

⇡#OLED повсюду, улучшения за год и резкое падение стоимости

За последние три года покупатели мониторов из самых разных сегментов рынка оказались буквально в пучине OLED-решений. Новинки появляются чуть ли не каждый месяц, а доступный ассортимент расширяется, как в сторону ещё более совершенных решений, так и моделей для тех, кому хочется чего-то попроще и дешевле. Так 2025 год принёс нам и 500-540 Гц OLED-мониторы, и пару моделей с минимальной частотой в 180 Гц – специально для тех, кто не планирует ставить рекорды скорости и здраво оценивает мощность своих комплектующих для вывода картинки в разрешении стандарта WQHD.

Компания Samsung Display продолжает удерживать лидерство благодаря фирменным QD-OLED, добравшимся уже до четвёртого поколения (актуально для класса 27-дюймовых 4К), а китайские производители (к примеру, Titan Army) подхватили тренд и стали предлагать по-настоящему доступные модели на их базе по цене от 30000 рублей – неожиданно, правда?

Конкурент в лице LG Display полгода фокусировался на W-OLED-панелях с микрозеркалами (MLA), а с середины года компания перешла к активной фазе продвижения новейших Primary RGB Tandem OLED с частично переработанной архитектурой. В Россию подобные мониторы стали добираться к декабрю, а на горизонте уже начинают появляться обещанные компанией решения с быстрыми RGB-OLED-матрицами, способные изменить расстановку сил между двух заклятых конкурентов.

В глобальных масштабах 2025 год обеспечил снижение отпускной стоимости многих 240 и 360 Гц WQHD OLED, увеличил количество 4К-моделей с диагональю от 27 до 32 дюймов, а некоторые 500-Гц решения поднялись на уровень прошлых лидеров сегмента. Всё это произошло вместе с другими улучшениями и нововведениями: стабильность яркости у новинок стала выше, максимальный уровень яркости в SDR и HDR несколько подрос, стали появляться решения с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500. Теперь дольше сохраняется точность цветопередачи, количество программных алгоритмов для продления жизни органических светодиодов выросло – производителей явно беспокоит данный вопрос, мешающий более быстрому переходу потребителей от LCD к OLED. Но с каждым новым поколением органики сомнений, по замыслу крупных брендов, должно становиться всё меньше. К этому всё и идёт.

⇡#Tandem W-OLED, Tandem OLED или Tandem Primary RGB OLED – путаница от LG Display и возникшие проблемы

Компания LG Display последние годы старалась догнать своего главного конкурента по масштабам производства OLED-панелей, но без серьёзных архитектурных изменений матриц это оказалось сложно. Сделать некоторые из них производителю удалось в четвёртом поколении, название которого постоянно пишут по-разному: Tandem Primary RGB OLED, Tandem Primary OLED, Tandem W-OLED. Судя же по последним новостям, в LG наконец решили упростить наименование и установили чёткое название – Tandem WOLED. Записываем и запоминанием!

Четвёртое поколение OLED-панелей LG Display, представленное в 2025 году, меняет многое. Вместо прежней трёхслойной конструкции, где два слоя приходились на синюю эмиссию (светоизлучающая поверхность), а один комбинированный слой отвечал за красную, зелёную и жёлтую составляющие спектра, вводится четырёхслойная структура Primary RGB Tandem. В ней синяя часть представлена двумя слоями, а красная и зелёная получают собственные отдельные слои.

Такое разделение даёт несколько преимуществ: повышается яркость, как чистая (белого цвета), так и цветовая, лучше контролируется деградация органики и увеличивается, в теории, срок службы готового устройства. Как итог – все ждали чего-то абсолютно нового, но на выходе получилось не совсем так. Новые матрицы оказались действительно ярче, с более высокими показателями соответствия трём базовым пространствам, но количество негативных моментов, по мнению автора, перекрывает почти все достоинства новой технологии.

⇡#Будущий передел рынка: новые покрытия для QD-OLED и Stripe RGB-OLED от LG Display

Первые покупатели новинок на Tandem WOLED от крупных брендов столкнулись с сильными дефектами рабочего поля: вертикальные линии на тёмно-серых полях, грубые теневые переходы, непонятные пятна почти чёрного цвета. Частично проблемы лечатся парой-тройкой «очисток» матрицы, но не всегда это можно сделать сразу – требуется перерыв в 4 часа между каждой процедурой. С точки зрения качества текста всё осталось на изначальном для W-OLED уровне – такой же, слегка улучшенный, как на Gen 3 с MLA-микролинзами. А поэтому похоже, что идея вывода новых RGB-OLED – главный козырь в руках LG Display.

Компания представила технологию Stripe RGB-OLED – «первые органические матрицы с классической триадой субпикселей RGB», выстроенных вертикальными линиями друг за другом. Обещают представить варианты с частотой вертикальной развёртки до 240 Гц в разрешении 4K UHD с возможностью разгона до 480 Гц при переходе к Full HD.

По факту технология присутствовала на рынке ещё пару лет назад, когда RGB-OLED-панели производила японская компания Japan OLED — один из ключевых партнёров LG во времена продвижения корейцами профессиональных OLED-дисплеев с диагоналями 27 и 32 дюйма.

Но что интересно – в октябре 2023 года Japan OLED заявляет о банкротстве, а летом 2025 года распродаёт всё оборудования. Похоже, что это оборудование вместе со всеми патентами попали в руки LG Display. За полгода компания смогла поднять частоту вертикальной развёртки до актуальных значений и теперь скоростные RGB-OLED будут устанавливать в новые премиальные решения. Новинки не будут знать, что такое плохое качество шрифтов и графические артефакты, спектр будет ровный, с равноценными пиками, без подмешивания белого света в RGB-триаду.

Чтобы не сильно отстраняться от фирменных W-OLED, на которые компания потратила порядка 13-14 лет, LG уже запланировала анонсы новинок на Tandem WOLED, а поэтому на протяжении, как минимум, следующего года, вектор развития определён: будут и новые W-OLED и RGB-OLED.

Бороться с таким напором придётся и компании Samsung Display с её QD-OLED, представленными в основном решениями поколений 3, 3.5 и 4. Для многих главным недостатком органических матриц Samsung является внешняя поверхность панели, содержащая в себе слой квантовых точек, активно реагирующих на внешний свет. Чем его больше, тем сильнее они «зажигаются» и делают из чёрного поля фиолетово-розовое. Кто-то привыкает, кто-то не считает это недостатком вовсе, говоря о том, что кино на мониторе надо смотреть в полной темноте, а в ней никаких недостатков у QD-OLED нет вовсе.

Решение, похоже, нашли в компании ASUS. Крупный производитель заявил, что в новой модели ROG PG32UCDM3 будет использоваться обновлённая 4К QD-OLED панель со специальным рабочим покрытием Black Shield, значительно снижающим отмеченный недостаток. Но если смогла ASUS, не занимающаяся разработкой матриц, а просто заказывающая их на стороне, то со временем смогут повторить подобное и другие производители. Верим в этом и очень ждём!

⇡#Качественные LCD «вышли из чата»? Mini LED в массы

Когда два крупнейших производителя матриц громогласно отказываются от дальнейшего развития жидкокристаллических панелей для настольных мониторов и заявляют об активных разработках в сфере OLED – где-то внутри рынка активируется процесс, отменить или развернуть который оказывается фактически невозможно. Samsung Display и LG Display продали свои заводы, передали патенты китайским компаниям и теперь смотрят на всё происходящее в сегменте LCD свысока. И для этого есть все причины.

Стоимость интересных (с точки зрения характеристик) LCD-моделей продолжает падать, но никто из производителей не гарантирует, что абсолютно все рабочие параметры стали лучше или, хотя бы, сохранили уровень предшественников. Не все из них можно описать цифрами в ТХ, а опыта работы с большим количеством моделей, как правило, у подавляющей части потребителей нет. Поэтому расчёт идёт на указание известных аббревиатур – IPS, VA и т.п. Покупатель клюёт, но ещё не знает с чем ему придётся столкнуться и каков уровень нового продукта на практике, а не со слов маркетологов.

К сожалению, мы всё чаще сталкиваемся с тем, что стабильность картинки на новых IPS становится всё ниже и ниже. На стандартном расстоянии от пользователя до экрана (порядка 60-80 см) на последнем проявляется эффект виньетирования, чего раньше не происходило даже на доступных IPS-решениях. Сейчас же этот эффект можно встретить даже на дорогих профессиональных дисплеях. У них же проявляется усиленный Glow-эффект, а все истории про увеличенный статичный коэффициент контрастности разбиваются о реальность: да, чёрный глубже, чем 2-3 года назад, но равномерность подсветки оказывается ниже, контраст «плавает» по полю экрана, стабильность картинки по краям не такая, какой была раньше.

Наблюдать за этим стремительным процессом «инноваций» становится всё грустнее и похоже, что всех поклонников точной и стабильной цветопередачи просто хотят переманить в сегмент OLED-решений, где большая часть известных проблем уже решена. Но я предлагаю подождать и посмотреть, что рынок покажет в ближайшие полгода-год – должно быть интересно.

Впрочем, прикрыть «LCD-лавочку» быстро всё равно не получится. Китайские компании ещё не готовы к масштабному переходу на OLED (хотя некоторые попытки делаются), а производить жидкокристаллические матрицы научились дёшево и массово – надо отрабатывать все вложенные в производство миллиарды юаней. Подстегнуть же продажи помогут современные системы подсветки матриц, в частности – активно популяризируемая Mini LED.

Тут без цифр никуда. Количество рабочих зон подсветки за год увеличилось в среднем в два раза – нормой можно считать 2304 и 768 локальных зон для среднебюджетных и относительно бюджетных решений соответственно. При этом качеством управления зонами интересуются единицы — людям важны конкретные цифры – у новинок они выше и этого оказывается достаточным для принятия решения о покупке.

На первый взгляд может показаться, что реальность не такая уж и удручающая – все что обещали было получено. Это правда, но лишь в сравнении с ещё более доступными новинками рынка. По факту же вы получаете по-настоящему быстрый монитор, способный ослепить вас при выводе HDR-контента, с современным дизайном корпуса, подставки и OSD-меню, но не способным на равных тягаться по уровню точности цветопередачи на всей площади матрицы и углам обзора со старыми IPS.

⇡#Китайские игры в «у кого дешевле?» и повсеместная унификация

Китайские производители не успокаиваются. Им оказалось недостаточно сделать модели с частотой 100 Гц новым стандартом рынка — теперь базовой частотой для доступных офисных решений всё чаще выступают модели со 120-144 Гц. В гонке участвуют такие бренды, как Xiaomi, Redmi, Lenovo, Viewsonic, HKC и KTC. Кроме повышения частоты развёртки компании проводят и ценовые войны – битва идёт чуть ли не за каждые десять юаней, ведь такие модели часто представлены только на рынке Китая, а европейский потребитель готов переплатить и пару десятков долларов ради приобретения более знакомого для себя бренда. Но таких можно начать жалеть, ведь всё чаще именитые компании выбирают не только контрактное производство, но и разработку «своих» новых продуктов силами сторонних подрядчиков.

Так на рынке появляются фактически идентичные продукты с разными логотипами. Некоторые крупные А-бренды (не будем показывать пальцем…) просто перешли к стратегии – «берём готовый продукт китайской InnoCN, просим слегка поменять подставку, перерисовать меню и вуаля – новинка готова». Больше никаких разработок, движения вперёд, китайцы всё сделают за вас и остаётся только заложить большую маржинальность, ведь рекламные бюджеты сами себя не пополнят.

Но и это ещё не всё – все начинают подсматривать друг у друга, дизайнеры ленятся, а выпускающие продукцию заводы, похоже, говорят прямо – сделать тонкую алюминиевую подставку будет дешевле, чем клепать привычный «сэндвич» из пластика и стали. По итогу мы пришли к тому, что большая часть новинок известных брендов визуально становятся похожими друг на друга. Раньше так говорили про современные смартфоны, а сейчас мы добрались до настольных мониторов. Всё меньше эксклюзивности и больше унификации, хорошо заметной именно за прошедший 2025 год. Похоже, данный тренд не остановить.

⇡#Повышенная плавность для новых 5К и 6K-мониторов и продвинутые 6К дешевле чем у Apple

За прошедшие десять лет многие потребители привыкли к быстрым экранам с повышенной частотой развёртки – будь то в смартфоне, планшете, ноутбуке или стационарном мониторе. После долгой работы со 120+ Гц сложно переходить на модели с обычной частотой 60 Гц, особенно в тех случаях, когда быстрые устройства из рук не исчезают и продолжают попадаться на глаза много раз за день.

В этом случае можно легко понять всю боль тех, кто использует в своей работе ранее выпущенные 5К- и 6К-мониторы. Но производители, наконец, обеспокоились за глаза и нервы покупателей, а поэтому постепенно происходят анонсы похожих решений, но теперь с увеличенной частотой обновления.

Так компания ASUS выпустила новый 5К-монитор ROG Strix XG27JCG с частотой 180 Гц и возможностью установки 330 Гц в Dual Mode с понижением рабочего разрешения. Теперь нет повода отказываться от высокой скорости в пользу чёткой картинки – ASUS совместила два этих понятия в одном устройстве, причём в своей доступной игровой линейке ROG Strix, а не премиальной ROG Swift. Рассчитываем, что другие производители в скором времени выпустят похожие решения и дополнительная конкуренция принесёт свои плоды.

Есть положительные сдвиги и в сегменте топовых 6K-решений. Совсем недавно монитор с таким рабочим разрешением могла предложить только Apple со своим Pro Display XDR, ориентированным исключительно на использование c продуктами компании и в среде системы MacOS. Желающие поработать с подобной чёткостью на 32-дюймовом экране в Windows могли установить Parallels Desktop или… забыть об этой идее. Но всё когда-то меняется!

Теперь в продаже начинают появляться более доступные альтернативы, с интересными функциями, полноценной возможностью работы с Windows «машинами» и широким списком предложенных интерфейсов. Первым в списке значится новый ASUS ProArt Display PA32QCV, представленный в начале осени. Чуть позже к нему добавился LG UltraFine evo 6K с Thunderbolt 5 на борту, стоимостью в 2,5 раза ниже, чем решение от самой Apple. Да, у них нет локальных зон затемнения, но учитывая их относительно смешное количество у Apple XDR (576 зон для 32-дюймового экрана) – это не большая потеря.

Наконец, решить вопрос скорости и плавности изображения у 6К-решений смогла компания Samsung. Производитель в конце декабря представил первый в мире 32-дюймовый IPS 6К c частотой развёртки 165 Гц, способный ускориться до 330 Гц в разрешении стандарта 3К (точные цифры в Samsung не назвали). Но и это ещё не все – новинка является вторым решением Samsung c 3D-режимом без необходимости использования каких-либо специальных очков. В интересное время живём!

⇡#Dual-Mode и «выше 1000, но есть нюанс»

Повышение частоты вертикальной развёртки затронуло многие сегменты рынка и, конечно, не обошлось без очередных рекордов: осенью были анонсированы модели с частотой до 1000 Гц, но уже к концу декабря китайская компания HKC заявила о покорении планки в 1080 Гц. В гонке отметилась даже Samsung, отметившая возможность достижения 1040 Гц у своей новинки, анонсированной на CES 2026. И всё бы ничего, но у каждого такого монитора есть один нюанс – подобный уровень покоряется только после перехода к разрешению стандарта HD – оно же 720p – 1280х720 пикселей. Как вы понимаете – это даже не часто встречаемое Full HD, к которому есть не мало вопросов.

Что это? Ещё один шанс запутать раздумывающего о покупке нового монитора потребителя? Эра Dual-Mode мониторов, стремящихся стать неким оберегом от покупки второго дисплея? А может просто затянувшаяся гонка в «у кого быстрее?», где стремления сделать больше герц при оригинальном разрешении экрана (в основном для WHQD и 4К) спотыкается об лимиты пропускной способности интерфейсов и производительность актуальных GPU и CPU? Думаем, что всё вместе, но от этого никому не легче. Но одно тут точно ясно – высокие скорости при столь низком рабочем разрешении могут оказаться интересны только продвинутым киберспортсменам. Всех остальных, в реальной жизни, это не заинтересует. Разве что попробовать один раз и забыть, как страшный сон.

⇡#DP 2.1 UHBR20 и HDMI 2.2 — «Можно, а зачем?»

Увеличение частоты вертикальной развёртки и/или рабочего разрешения экрана ведут к повышению объёма передаваемых данных. Для обхода ограничений ассоциации стандартизации с некой периодичностью разрабатывают и предлагают всё новые спецификации для различных интерфейсов подключения. Сейчас, как вы знаете, актуальными являются DP 2.1 UHBR20 и HDMI 2.2. Но если первые уже год как устанавливаются на серию видеокарт NVIDIA RTX 50-ой серии, то вторые, спустя год после официального анонса стандарта, так нигде и не появились. Ожидается, что HDMI 2.2 появится в следующих поколениях видеокарт, но это не точно – всего лишь слухи.

Что же касается актуальных решений, то для производителей мониторов возможность установки и использования DP 2.1 UHBR20 предоставила шанс добавить ещё по одной модели в каждую серию, сохранив все остальные рабочие характеристики на базовых значениях. А если можно заработать на продаже больше, то кто от такого откажется? А-бренды точно умеют считать деньги.

Тем временем, самые быстрые и новые мониторы на рынке продолжают обходиться совместимостью с DP 1.4 c DSC и расширением потока HBR3. Да, приходится использовать систему «сжатия без потерь», но на то она так и называется – визуально заметных потерь в качестве картинки нет, потребители не жалуются. К тому же, это позволяет обойтись без замены видеокарты на новую, что актуально для случаев, когда уровень FPS и картинка в интересующих играх полностью устраивают и хочется лишь новых впечатлений от качества изображения на новом дисплее. В сложившейся ситуации набирающий обороты мем – «Можно, а зачем?» — оказывается точно описывающим историю с интерфейсами.

⇡#Прогноз на 2026 год

За прошедший год многие потребители успели познакомиться с современными OLED-решениями. Кто-то просто посмотрел, немного поработал и остался со своим LCD еще на пару лет. Другие же оформили покупки, счастливы и до сих пор не понимают, как могли так долго упираться и откладывать приобретение «органики». Огромное количество отзывов на тематических порталах, сайтах магазинов и торговых площадок это многократно подтверждают. Разочаровавшихся там меньшинство. А поэтому делаем вывод, что новые усовершенствованные OLED будут только укреплять позиции этой технологии и никакого прекращения её экспансии на рынок не ожидается.

С Mini LED-решениями, по ощущениям автора, складывается немного другая картина. Пребывая в надеждах, что многозонные системы подсветки и высокие цифры заявленной яркости окажутся актуальными для настольного монитора, пользователи стали забывать, что к комфорту и точности картинки оба этих параметра отношения не имеют.

Сколько бы не было зон у LCD, а самосветящиеся пиксели/субпиксели всё равно есть и будут только у OLED и будущих Micro LED. Соответственно и точность управления сценой в кадре у OLED на голову выше, чем у самого лучшего и дорогого Mini LED на базе IPS или VA. К тому же есть предположение, что гонка за количество зон подсветки постепенно скатывается к «давайте сделаем столько, сколько было раньше, но дешевле». И пока производители думают в этом ключе – продажи и интерес у публики будет. Но сравнение с OLED лучше не проводить – проигравший заведомо известен. Поэтому если монитор требуется для работы и редких игр, то лучше ориентироваться на старые-добрые Edge-LED решения, без выделенных зон.

Относительно новинок в 2026 году — предположений много. Все они подтверждаются предварительными анонсами, заявлениями производителей и собственными наблюдениями. Во-первых – качество многих будущих LCD будет снижаться – китайские компании оптимизируют свои производственные мощности и увеличивают маржинальность бизнеса: IPS и VA – почти что уже бренды на рынке мониторов, а после ухода с рынка двух крупных корейских компаний «настало время делать деньги по-крупному».

Направления развития OLED от Samsung Display и LG Display тоже понятны – качество будет выше (меньше фиолетово-розового оттенка, другие рабочие покрытия, лучше шрифты), скорости будут расти (хотя и сейчас – более чем достаточно), Dual-Mode станет обязательной «технологией для всех», а пользователи, мечтающие о приобретении жидкокристаллических 27-дюймовых 5К или 32-дюймовых 6K, совсем скоро будут радоваться относительно широкому выбору и гораздо более приятным ценникам, чем на продукцию от Apple. Возможный передел рынка во всех сегментах не за горами. Будет интересно!