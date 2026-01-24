Сегодня 24 января 2026
За деньги — да: Tesla убрала удержание в полосе в качестве бесплатной опции в Северной Америке

Долгое время даже покупатели самых дешёвых версий электромобилей Tesla получили без доплаты функцию Basic Autopilot, которая помогала страховать водителя в определённых ситуациях с точки зрения безопасности движения. С переходом на подписку для FSD некоторые базовые функции также исчезли из бесплатного минимума в Северной Америке.

Источник изображения: Tesla

Об этом сообщил ресурс Electrek, попутно напомнивший, что на протяжении семи предыдущих лет в бесплатный набор опций электромобилей Tesla входила функция автоматического удержания в полосе и активный круиз-контроль, который позволял при движении в трафике поддерживать расстояние за впереди идущим автомобилем. Отныне бесплатной остаётся только функция активного круиз-контроля TACC, а желающим получить автоматическое удержание в полосе придётся оформлять подписку на FSD за $99 в месяц. По крайней мере, новые условия распространяются на всех покупателей новых электромобилей Model 3 и Model Y в Северной Америке.

Что характерно, многие недорогие модели машин массовых марок типа Toyota и Honda предлагают функцию автоматического удержания транспортного средства в полосе движения без какой-либо доплаты. Очевидно, изменения в маркетинговой политике Tesla в этой сфере направлены преимущественно на привлечение подписчиков к FSD.

Примечательно, что недавние заявления Илона Маска (Elon Musk) о близости момента одобрения FSD в Китае были опровергнуты близкими к правительству КНР источниками, на которые ссылается CarNewsChina. Возможно, Маск имел в виду прогресс в переговорах по поводу начала тестирования FSD в Китае, а не выводу технологии на местный рынок. Китайские источники не уточняют, когда Tesla будет разрешено применять FSD на местных дорогах общего пользования.

Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот, илон маск
