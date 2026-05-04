Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Станете самыми ненавистными людьми в Ам...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств

Илон Маск (Elon Musk) за два дня до начала резонансного судебного процесса с OpenAI в суде Окленда (штат Калифорния, США) попытался оценить готовность к мировому соглашению и связался с президентом компании Грегом Брокманом (Greg Brockman). Когда тот предложил обеим сторонам отозвать иски, Маск, согласно судебному документу, пообещал сделать Брокмана и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) самыми ненавистными людьми в Америке.

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Источник изображения: @elonmusk / x.com

«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавистными людьми в Америке. Если вы настаиваете, так и будет», — говорится в документе, поданном в воскресенье, со ссылкой на слова Маска. Этот эпизод стал очередной точкой обострения в разбирательстве, которое уже успело перерасти в открытую конфронтацию в зале суда.

В четверг основатель SpaceX дал показания. По его словам, в 2017 году он прочитал только заголовок предварительного перечня условий (англ. — term sheet), касавшегося перехода OpenAI из некоммерческой в коммерческую структуру, и не стал изучать детали документа. В своём иске Маск утверждает, что превращение OpenAI в коммерческую компанию стало предательством её изначальной некоммерческой миссии — разрабатывать безопасный ИИ на благо общества, и что руководители компании незаконно обогатились на его благотворительных пожертвованиях.

Основатель SpaceX добивается смены руководства OpenAI и взыскания $150 млрд с OpenAI и Microsoft, которая является одним из крупнейших инвесторов компании. Процесс в федеральном окружном суде Окленда ведёт судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers). Слушания начались 28 апреля и, как ожидается, продлятся несколько недель, а вердикт возможен к середине мая. Альтман, Брокман и гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) должны дать показания в этом месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность
Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
Теги: ии, илон маск, судебное разбирательство, суд, openai
ии, илон маск, судебное разбирательство, суд, openai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 43 мин.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 2 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 3 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 3 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 4 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 4 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 8 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 8 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 8 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 9 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 2 ч.
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей 2 ч.
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 % 2 ч.
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора 2 ч.
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB 4 ч.
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года 4 ч.
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer 4 ч.
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 7 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 7 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 7 ч.