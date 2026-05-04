«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств

Илон Маск (Elon Musk) за два дня до начала резонансного судебного процесса с OpenAI в суде Окленда (штат Калифорния, США) попытался оценить готовность к мировому соглашению и связался с президентом компании Грегом Брокманом (Greg Brockman). Когда тот предложил обеим сторонам отозвать иски, Маск, согласно судебному документу, пообещал сделать Брокмана и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) самыми ненавистными людьми в Америке.

«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавистными людьми в Америке. Если вы настаиваете, так и будет», — говорится в документе, поданном в воскресенье, со ссылкой на слова Маска. Этот эпизод стал очередной точкой обострения в разбирательстве, которое уже успело перерасти в открытую конфронтацию в зале суда.

В четверг основатель SpaceX дал показания. По его словам, в 2017 году он прочитал только заголовок предварительного перечня условий (англ. — term sheet), касавшегося перехода OpenAI из некоммерческой в коммерческую структуру, и не стал изучать детали документа. В своём иске Маск утверждает, что превращение OpenAI в коммерческую компанию стало предательством её изначальной некоммерческой миссии — разрабатывать безопасный ИИ на благо общества, и что руководители компании незаконно обогатились на его благотворительных пожертвованиях.

Основатель SpaceX добивается смены руководства OpenAI и взыскания $150 млрд с OpenAI и Microsoft, которая является одним из крупнейших инвесторов компании. Процесс в федеральном окружном суде Окленда ведёт судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers). Слушания начались 28 апреля и, как ожидается, продлятся несколько недель, а вердикт возможен к середине мая. Альтман, Брокман и гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) должны дать показания в этом месяце.