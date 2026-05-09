Акции Intel подскочили в цене на 14 % после появления информации о сделке с Apple

По итогам публикации квартальной отчётности акции Intel хорошо подросли в цене, апрель в целом стал для компании лучшим месяцем за 55 лет присутствия на бирже. Вчера вечером появился новый информационный повод, который позволил акциям Intel в течение одной сессии подорожать на 14 % — речь идёт о предполагаемой сделке с Apple.

Источник изображения: Intel

По её условиям, которые представители обеих компаний пока комментировать не готовы, Intel якобы будет производить для Apple определённые процессоры, используемые в неких устройствах этой марки. Переговоры на эту тему, якобы, велись на протяжении более года. Заметим, что указанный период характеризовался укреплением Nvidia в статусе крупнейшего клиента TSMC, тогда как ранее именно Apple была крупнейшим заказчиком тайваньского производителя чипов и могла рассчитывать на определённые привилегии. По всей видимости, именно смена приоритетов TSMC создала условия для сотрудничества Apple и Intel в сфере производства чипов.

Акции Apple также подросли на 2 % после публикации соответствующих новостей. В интервью CNBC аналитики Creative Strategies выразили уверенность в неизбежности сотрудничества Apple и Intel, они лишь не могли предугадать конкретное время. Акции Intel с начала года подорожали на 200 %, и тезис о необходимости найти якорных клиентов на выпуск сторонних процессоров в этой сфере обыгрывался неоднократно. По мнению экспертов, для Apple контрактные мощности Intel являются единственной альтернативой сотрудничеству с TSMC, поскольку они могут масштабироваться в достойных диапазонах.

Скорее всего, как рассуждают представители Creative Strategies, компания Apple дождётся перехода Intel на технологию 18A-P в следующем году для размещения заказов на выпуск своих процессоров, поскольку с предшествующим 18A у этой компании возникает ряд трудностей. Как известно, Илон Маск (Elon Musk) также обратил внимание на способность Intel выпускать чипы по контракту, но сотрудничество с его компаниями SpaceX и Tesla вряд ли проявится на практике ранее 2029 года, когда будет освоен техпроцесс 14A в адекватных объёмах. TSMC от сделки Apple с Intel не особо пострадает, поскольку всё равно работает на пределе возможностей.

Теги: intel, apple, производство микросхем, процессоры, акции
