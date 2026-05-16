Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси

Компания Tesla раскрыла информацию о как минимум двух ДТП с участием своих роботакси. Аварии произошли в тот момент, когда транспортными средствами дистанционно управляли операторы. Данные были переданы в Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) после снятия грифа секретности с отчётов.

Оба инцидента зафиксированы в Остине, штат Техас, и произошли на низкой скорости, сообщает TechCrunch. В каждом из случаев за рулём для подстраховки находился сотрудник, но пассажиры в салоне отсутствовали. Доступ к управлению передавался дистанционным специалистам после того, как система автономного вождения Tesla сталкивалась с трудностями при навигации на дороге.

Первая авария случилась в июле 2025 года. Система автономного вождения Tesla не могла тронуться с места и сотрудник в салоне запросил помощь. Удалённый оператор взял управление на себя, но въехал на бордюр и врезался в металлический забор. Второй инцидент произошёл в январе 2026 года, когда оператор управлял роботакси дистанционно и машина на скорости около 14 км/ч врезался во временное строительное ограждение, поцарапав переднее левое крыло и шину.

До недавнего времени компания скрывала подробности ДТП с участием своих беспилотников, ссылаясь на коммерческую тайну. Теперь обновлённая база данных NHTSA содержит описания 17 инцидентов, зафиксированных с момента запуска сети роботакси в прошлом году. Большинство ситуаций связано с тем, что в автомобили Tesla врезались другие участники движения, а не наоборот. Однако в двух эпизодах машины только зацепили зеркалами чужой транспорт, а в сентябре 2025 года система задела выбежавшую на дорогу собаку (животное, по данным Tesla, убежало).

Масштаб таксопарка Tesla пока гораздо меньше, чем у конкурентов Waymo и Zoox, у которых аварий зарегистрировано больше. Но как признал месяц назад Илон Маск (Elon Musk), компания сознательно ограничивает темпы расширения, так как главным приоритетом является «обеспечение полной безопасности».